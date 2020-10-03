"Cumhurbaşkanlığı sembolik makam değil"

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik bir makam, Cumhurbaşkanı’nın da ‘tören paşası’ olmadığını bildirdi. Erhürman “Seçim sonrası yapılması gereken çok iş vardır. Cumhurbaşkanı toplumsal sorunlar karşısında gailesiz duramaz” dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Erhürman Mağusa Serbest Limanı, Altıok ve Maksim kahvehanelerini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde yoğun ilgi ve destek gören Tufan Erhürman, kısa konuşmalar yaptı, gelen soruları yanıtladı.

Pandemi sürecinde kendi ayaklarımız üzerinde durmanın daha da zorlaştığını söyleyen Erhürman, hükümetin yanlışları yüzünden ekonomide çarkların dönmez hale geldiğini vurguladı. Erhürman, diğer bazı üniversiteler gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online ders kararı almak durumunda kaldığını anımsattı ve Mağusa esnafı açısından daha da zor bir durum oluştuğunu kaydetti.

“YAPILMASI GEREKEN İŞ ÇOK”

19 Ekim’de göreve gelecek Cumhurbaşkanı’nın önünde birçok iş olacağını kaydeden Tufan Erhürman bunları ‘ekonomi, sağlık, çalışma yaşamı, eğitim, hidrokarbon, dünyayla yeniden bir diyalog mekanizmasını kurma mecburiyeti ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler’ olarak sıraladı. Erhürman, “Evet Cumhurbaşkanı müzakerecidir. Yine Cumhurbaşkanı müzakereci olacak, ama ‘Müzakere varsa müzakere yaparım, müzakere yoksa tören paşalığı yaparım, ya da sembolik bir makamım’ demesini de halk olarak kaldırabilecek bir durumda değiliz” dedi.

“SEÇİMDEN SONRA HÜKÜMET KRİZİ OLABİLİR”

“Hükümetlerin çok kısa ömürlü olduğu ülkemizde, Cumhurbaşkanı da devre dışı kalırsa ve ‘Eğitimin, ekonominin, işsizliğin, sağlığın gailesini çekmem’ derse başımıza gelecek var” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından bir hükümet krizi ve erken seçim ile karşı karşıya kalabileceğimizi de vurguladı. Cumhurbaşkanlığı makamının dünyaya açılan tek siyasi pencere olduğunu anımsatan Erhürman, “Hükümetlerin ortalama ömrü bir yılken, Cumhurbaşkanlığı’nın görev süresi beş yıldır. Bu beş yılın içinde ne koalisyon ortağı, ne de erken seçimi vardır. Dolayısıyla bizim bu makamı çok ciddi şekilde kullanmamız lazım. Doğrusu budur” dedi.