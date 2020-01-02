Cumhurbaşkanlığı seçimi için 12 Nisan önerisi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da olması konusunu Meclis’e sevk ettiklerini belirtti.

BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun önerisi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, Anayasa’da bazı maddelerin de değişikliği için referanduma gidileceğini açıkladı.