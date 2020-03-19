Meclis "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" gündemi ile olağanüstü toplandı.



Toplantıda "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 Ay Ertelenmesi ve Cumhurbaşkanı'nın bu sürede görevine devam etmesi" için karar tasarısının komiteye alınması oylamaya sunuldu, onaylandı, bu karar tasarının değerlendirilmesi için 30 dakika ara verildi.



Yüksek Seçim Kurulu’nca 26 Nisan Pazar olarak duyurulan Cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüs önlemleri çerçevesinde ileriki bir tarihe ertelenmesi Cumhuriyet Meclisi, Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşülüyor.



UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP adına Serdar Denktaş, milletvekilleri ve komite üyeleri katıldı.

Komiteden çıkan karar yeniden toplanacak Genel Kurulda oylanacak.







Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nde bütün personele ve milletvekillerine maske ve eldiven dağıtıldı. Vekillerin oturma sıraları da seyrekleştirildi.

Meclise el dezenfektan konurken, kapı girişlerine de dezenfektan içeren paspaslar yerleştirildi.

Genel Kurul, sabahın erken saatlerinde dezenfekte edildi. Cumhuriyet Meclisi’ne sınırlı sayıda personel çağrıldı. Meclis'e sivil ziyaretçi ve basın mensubu da alınmadı.