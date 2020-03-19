Cumhurbaşkanlığı Seçimi "küresel salgın coranavirüsün yarattığı olağanüstü koşullar" nedeniyle 11 Ekim'e erteleniyor. Seçime tarihine kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da görevine devam edecek.



Cumhuriyet Meclisi, Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi karar önerisini sundu.



"Olağanüstü koşullar" nedeniyle 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim 2020 Pazar gününe ertenmesine karar verildi.



Bu sürece kadar da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın görevine devam etmesi kararlaştırıldı.



Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başsavcı'nın da komiteye bilgi verdiğini, bu süreçte, mevcut Cumhurbaşkanı'nın görevine devam etmesi ve makamın boş kalmaması yönünde görüş ortaya koyduğunu söyledi.



Hasipoğlu, "Bu süreçte kimse seçimi düşünmüyor, Cumhurbaşkanı da usulen bu görevini sürdürecektir, herhangi bir müzakere süreci de yoktur" dedi.

Arıklı: Akıncı bu süreçte yetki kullanmamalı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda "örtülük ödenek" ve "Kıbrıs müzakere sürecinde açılım" yönünde talepleri olduğunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da kendilerine söz verdiğini söyledi.



Anayasa'yı zorlayarak Cumhurbaşkanlığı görev süresinin uzatıldığını anlatan Arıklı, bu süreçte, Cumhurbaşkanı'nın yetki kullanmaması gerektiğini söyledi.



Arıklı, bu durumun karar metnine yazılmamasını eleştirdi, "Kıbrıs konusunda Meclis yetkili olacak yönününde bir cümle karar metninde olmadığı için olumlu oy vermelerinin mümkün olmadığını" söyledi.



S. Denktaş: Ekonomi toparlanmalı

Serdar Denktaş ise "maskeyle" kürsüye çıktı, "Bu virüs öyle ya da böyle geçecek ancak piyasanın kaosu öne çıkacak" dedi.



"Seçimin 1 yıl ertelenmesini istedik, ancak mutabakat 6 ay oldu" diyen Serdar Denktaş, ekonomiyi toparlamak için bir yılın dahi yeterli olmayacağını anlattı.



"Ne aday arkadaşlarımızın müracaat etmeye gönülleri kaldı, ne de yurttaşın seçime katılma niyeti var" diyen Serdar Denktaş, doğru bir karar verildiğini söyledi.



"Cumhurbaşkanı bu 6 aylık süreçte Kıbrıs sorununu görüşür mü, Meclis yetkilendirsin" konusunun gündeme geldiğini belirten Serdar Denktaş, "Buna üzüldük. Halkın doğrudan yetkilendirdiği bir kişinin yetkisini biz kısıtlayamayız. Dünya halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nı toplum lideri olarak kabul ediyor ve görüşmeci odur." dedi.



Özyiğit: Sokağa çıkma yasağı düzenlenmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, Milletvekilli Cemal Özyiğit, toplumda seçime dair bir takat olmadığını da belirterek, "Sokağa çıkma yasağı" önerisini gündeme taşıdı.

Özyiğit, ekonomik tedbirlerin de gündeme gelmesi gerektiğini belirtti, herkesin hem sorumluluğu hem de bedeli üstlenmesinin şart olduğunu anlattı.



"Seçim ertelendiğinde süreç mevcut Cumhurbaşkanı ile devam edecek, yetki sınırlandırmak topluma saygısızlıktır" diyen Özyiğit, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.



Erhürman: Olağandıışı koşulların gereği budur

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, olağandışı koşullardan geçildiğini belirterek, "Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim dahi seçimin ertelenmesini düzenlemez, bu durum, olağandışı bir durumdur, Anayasa'nın öngörülerinin ötesinde bir önlem aldık" dedi.



"Bu şartlar altında seçim demokrasiye uygun olarak sağlıklı koşullarda gerçekleşemezdi" diyen Tufan Erhürman, makamda bir boşalma olmadığını, seçimin ertelendiğini söyledi.



Bir tercih yapılacaksa, halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilen kişinin görevine devam etmesinin uygun olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin Meclis'te kararlaştırılan yetkiler değil, Anayasa'dan kaynaklanan yetkiler olduğunu söyleyen Erhürman, "Meclis'in vermediği bir yetkiyi, Meclis sınırlayamaz. Olağandışı bir durum vardır, bu durum nedeniyle bir erteleme olmuştur. Sanki Cumhurbaşkanı yeniden seçilmiş gibi bir dönem olmadığı bilinci herkeste vardır. Dünyanın içinde bulunduğu koşullarda bu 6 ayda gündem de açıktır. Olağandışı durumlarda halkımızın bizden beklentisi birlikte hareket etmemizdir. Hükümete çağrı yaptık, toplumsal sorumluluğu da siyasi sorumluluğu da paylaşmaya hazırız. Halkımızın da bunu görmeye ihtiyacı var"

Özersay: Böyle bir dönemde birlik olmalıyız

Başbakan Yardımcısı, Halkın Partisi milletvekili Kudret Özersay da "Siyaset bitmiştir, bitmelidir, böyle bir dönemde birlik olmazsak yönetecek bir devlet bulamayız" dedi.



Seçimlerin 6 ay ertelenmesinin makul olduğunu ifade eden Özersay, "Nasıl ki yeni hükümet kurulana kadar önceki hükümet ve bakanlar görevine devam eder, şu an görevdeki Cumhurbaşkanı da bu görevi devam ettirmelidir. Böyle bir dönemde, dünya da bu haldeyken, sayın Cumhurbaşkanı meşruiyetini tartıştıracak insiyatifler almayacaktır." şeklinde konuştu.



GÜN BOYUNCA



Meclis "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" gündemi ile olağanüstü toplandı.



Toplantıda "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 Ay Ertelenmesi ve Cumhurbaşkanı'nın bu sürede görevine devam etmesi" için karar tasarısının komiteye alınması oylamaya sunuldu, onaylandı, bu karar tasarının değerlendirilmesi için 30 dakika ara verildi.



Yüksek Seçim Kurulu’nca 26 Nisan Pazar olarak duyurulan Cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüs önlemleri çerçevesinde ileriki bir tarihe ertelenmesi Cumhuriyet Meclisi, Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşülüyor.



UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP adına Serdar Denktaş, milletvekilleri ve komite üyeleri katıldı.

Komiteden çıkan karar yeniden toplanacak Genel Kurulda oylanacak.







Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nde bütün personele ve milletvekillerine maske ve eldiven dağıtıldı. Vekillerin oturma sıraları da seyrekleştirildi.

Meclise el dezenfektan konurken, kapı girişlerine de dezenfektan içeren paspaslar yerleştirildi.

Genel Kurul, sabahın erken saatlerinde dezenfekte edildi. Cumhuriyet Meclisi’ne sınırlı sayıda personel çağrıldı. Meclis'e sivil ziyaretçi ve basın mensubu da alınmadı.