Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayınlanıyor
Yüksel Seçim Kurumu, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçildiği seçime itiraz süresinin dolduğunu ve herhangi bir itiraz bulunmadığını açıkladı.
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Yüksel Seçim Kurumu, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçildiği seçime itiraz süresinin dolduğunu ve herhangi bir itiraz bulunmadığını açıkladı.
TAK muhabirinin YSK’dan elde ettiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak.
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