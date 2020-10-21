Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayınlanıyor

Yüksel Seçim Kurumu, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçildiği seçime itiraz süresinin dolduğunu ve herhangi bir itiraz bulunmadığını açıkladı.

TAK muhabirinin YSK’dan elde ettiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak.