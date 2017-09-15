Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için yapılan sınavlar sonucu kuruma ‘Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 5 kişinin alınması’ polemiğe neden oldu.

Sınava katılan öğrencilerden biri 2 kez ertelendiğini savunduğu sınava TC uyruklu yurttaşlarının alındığını savunarak ‘Bu ülkenin insanları niye eğitim alıyor, niye konservatuara gidiyor?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ise sınava katılımda yurttaşlık şartı aranmadığını söyledi,

3 branştaki tüm adayların puanlarının baraj altı kalması nedeniyle 8 kişilik münhal sonucunda 5 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

“Sınav ertelenmedi”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı ise Haziran ortasında ilan edilen münhalin 45 gün içerisinde yapıldığını, sınavın ertelenmediğini ifade etti.

Şu anda orkestrada 12 KKTC, 6 TC ve Bulgar vatandaşından oluştuğunu söyleyen Kofalı, sınav sonucunda istihdam edilen 5 kişi ile birlikte TC’li yurttaş sayısının 11’e yükseldiğini belirtti.

Sınava katılan öğrencilerden biri söz konusu sınavın 2 kez ertelendiğini savundu, sınav sonucunda da TC yurttaşlarının istihdam edilmesine tepki gösterdi, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ise “sınava katılımda yurttaşlık şartı aranmadığını” belirtti

Sınava katılım şartı ne?

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yasası’nda ise sınava başvuru için aranan şartlar net olarak ifade ediliyor.

Buna göre sınava başvuran adayların bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmaması veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmaları gerekiyor.

16 yaşından küçükken öngörülen suçları işleyenlere bu kuralların uygulanmayacağı, kamu görevine girme haklarının saklı olduğu ifade ediliyor.

Bununla birlikte Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporu sunulma zorunluluğu bulunuyor, konservatuar eğitimi görme şartı da sınava katılacak adaylarda aranıyor.

Şartlarda ‘KKTC yurttaşı’ olma zorunluluğu ifade edilmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı:

“32 başvuru yapıldı, 5 kişi istihdam edildi”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı ise Haziran ortasında ilan edilen münhalin 45 gün içerisinde yapıldığını, sınavın ertelenmediğini ifade etti.

Şu anda orkestrada 12 KKTC, 6 TC ve Bulgar vatandaşından oluştuğunu söyleyen Kofalı, sınav sonucunda istihdam edilen 5 kişi ile TC’li yurttaş sayısının 11’e yükseldiğini belirtti.

Kofalı, 5 kişilik jürinin sınavlardaki branşlara göre oluşturulduğunu da ifade ederek, yapılan son sınava 32 kişinin başvurduğunu ancak 7 kişinin katılmadığını kaydetti.

Ayrıca Kofalı, sınavda dünyadaki senfoni orkestrası sınavlarında sorulan soruların yer aldığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu

“Sınava başvurularda yurttaşlık şartı aranmaz”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sınavının ertelenmediğini, sınavla ilgili münhalin bir kez ilan edildiğini ve o tarihte de yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yasası’na göre istihdam edilecek kişilerde yurttaşlık şartı aranmadığını, evrensellik anlayışı çerçevesinde herkesin sınava girebileceğini belirten Hüdaoğlu, Türkiye hariç dünyadaki orkestraların çoğunda yurttaşlık şartı aranmadığını belirtti.

Hüdaoğlu, Kıbrıs’ın güneyindeki Senfoni Orkestrası üyelerinin yarısının fazlasının yabancı uyruklu olduğu bilgisini de paylaştı.

“8 kişi için münhale çıktık, 5 kişi istihdam edildi”

Orkestra’ya 8 kişinin alımı için münhale çıkıldığını dile getiren Hüdaoğlu, 3 branşta tüm adayların puanlarının baraj altı olması nedeniyle 5 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Hüdaoğlu, yeni yapılan sınav sonucunda istihdam edilenlerin 5’inin de TC uyruklu olduğunu,

sınav sonrasında Orkestra’da 12’si KKTC yurttaşı olmak üzere 11’i TC, 1’i de Bulgar yurttaşından oluştuğunu ifade etti.

Adayları değerlendiren jüri ile ilgili de bilgi veren Hüdaoğlu, Sanat Kurulu üyesi 3 kişinin yanı sıra yurt dışından gelen takviye üyelerin de jüride yer aldığını ifade etti.

“Sınava katılanlar numaralandırılıyor, isimleri jüri tarafından bilinmiyor”

Adayların sınav günü perde arkasından enstrümanını çaldığını, jüri üyelerinin ise sınava katılan kişiyi görmediğin ifade eden Hüdaoğlu, adayların performanslarının kamera ile kayıt altına alındığını dile getirdi.

Müsteşar Hüdaoğlu, adayların çalış sırasının kura ile belirlendiğini belirterek, sınava katılanların ‘numaralandırıldığını’, jüri üyeleri tarafından isimlerin bilinmediğini kaydetti.

Bununla birlikte adayların performanslarının kamera ile kayıt altına alındığını dile getiren Hüdaoğlu, jüri notlamasının üyelerin birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Hüdaoğlu, sınav sonucuna göre en yüksek notu alandan itibaren istihdamın gerçekleştiğini söyledi.

Sınavla ilgili prosedür nedir?

Bu konudaki prosedürü de aktaran Hüdaoğlu şöyle konuştu: Önce sınav münhal edilir. Bu konuda belli bir süre vardır, yasaya göre iki gazeteye ilan verilir. Ancak biz hepsine ilan verdik. Sınavlar, orkestranın gelişme planlamasına uygun olarak yapılır. Orkestra yoğun konserler verir, yaz döneminde tatile girer ve yeni dönemin hazırlıkları başlar. Sınavları orkestranın çalışmadığı döneme denk getirdik, sınava yoğunlaşılması için bunu yaptık.

“İdeal sayı 38”

Hüdaoğlu, Senfoni Orkestrası için belirlenen ideal sayının 38 olduğunu ifade etti.

Göreve geldiklerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda sözleşmeli olarak 3 Kıbrıslının bulunduğunu söyleyen Hüdaoğlu, bu kişilerin aynı zamanda Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda çalıştıklarını da kaydetti.

Bir defada orkestradaki 38 kişi oluşturulmasının mümkün olmadığını da kaydeden Hüdaoğlu, “Bu durumun hem devlete külfet oluşturacağı hem de bazı branşlarda yetişme süresine ihtiyaç duyulmasından dolayı her yıl için 8 kişilik, 10 kişilik sınav limitleri belirlenir. Bunu da belirleyen Meclis’tir” dedi.