Cumhurbaşkanlığı Kupası YDÜ’nün: 75-59

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 75- 59 yenerek kupanın sahibi oldu. Tarihinde ilk kez oynadığı kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi bir yıl içinde Türkiye Kupası, Türkiye Lig Şampiyonluğu ve Eurocup'tan sonra dördüncü kupasını müzesine götürdü. Yakın Doğu Üniversitesi koçu Zafer Kalaycıoğlu da kariyeri boyunca dokuzuncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan zorlu maçta rakibine 16 sayı farkla maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi maçta, ilk periyotta 13-12, ikinci periyotta 39-31, üçüncü periyotta 67-45 ve son periyotta da 75-59’luk üstünlük kurdu.

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Üniversitesinde: Bahar Çağlar 10 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Cansu Köksal 9 sayı, 1 ribaund, 1 asist, Kayla McBride 21 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Courtney Vandersloot 11 sayı, 2 ribaund, 8 asist, Jantel Lavender 14 sayı, 7 ribaund, 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de: Anastasiya Verameyenka 13 sayı, 9 ribaund, 1 asist, Birsel Demirmen Vardarlı 11 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Pelin Bilgiç 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile oynadı.