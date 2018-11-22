Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası bu akşam oynanacak. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile kupa şampiyonu Koopspor bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Her iki ekip geçtiğimiz hafta düzenlenen Cumhuriyet Kupası finalinde de karşı karşıya gelmiş, karşılaşmayı 72-66 kazanan YDÜ kupaya uzanan taraf olmuştu.