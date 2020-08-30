“Cumhurbaşkanlığı her rengi kucaklayan bir makam olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının her rengi kucaklayan, tüm renkleri bir arada zenginlik içerisinde yaşatan bir makam olması gerektiğini vurguladı.

Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Pandemi sürecinin yıllardan beri birikmiş sorunları gün yüzüne çıkardığını dile getiren Erhürman, sağlık ve kamu hizmetlerinin yetersizliğiyle birlikte ülke ekonomisinin de ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunun herkes tarafından görüldüğünü ifade etti.

“Daha hareketli, daha geniş kadrolarla çalışan bir makam…”

Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından farklı bir Cumhurbaşkanlığı modeline ihtiyaç duyulacağını kaydeden Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, “Çok daha hareketli ve daha geniş kadrolarla çalışan bir Cumhurbaşkanlığı makamı gerekli. Buna, ‘her alanda liderlik’ diyoruz” dedi.

“Bir grubu temsil eder gibi davranmayacağız”

Bu ülkede artık birlik olunabilecek bir yapı yaratmak istediklerini dile getiren Erhürman, bir grubu temsil eden bir lider gibi davranmayacaklarını, herkesi kucaklayan ve tüm renklerin sorunlarına sahip çıkan, tüm renkleri bir arada yaşatan bir makam yaratacaklarının altını çizdi. Federalizme vurgu yapan Erhürman, birliği ve çokluğu sağlayıp herkesin kendi kimliğiyle yaşayabileceği bir ideal üzerinde durduklarını dile getirdi.

“Maraş çözüm vizyonu çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun olmalı”

CTP lideri Tufan Erhürman, Maraş’ı açacak anahtarın belli olduğunu, bu anahtarın çözüm vizyonu çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiğine işaret etti. Maraş’ın uluslararası hukuk dışına çıkılmadan açılması gerektiğini ifade eden Erhürman, aksinin duvara toslamak olacağını kaydetti.

Kaya: “Bu yöntemle Maraş’ı açamazlar”

Görüşmede konuşan Alevi Kültür Derneği Başkanı Metin Kaya da, Kıbrıslı Türklerin uluslararası arenada yerini bularak Maraş’ın açılmasını arzuladıklarını söyledi. Bu formatın dışındaki yöntemlerin kabul görmeyeceğini belirten Kaya, “Maraş’ı eski sahiplerine açıyoruz” denildiğini, bunu bir sol partinin yapması halinde yerden yere vurulup ötekileştirileceğini ifade etti. Bu yöntemle ilerlenmesi halinde Maraş açılımının başarısız olacağını vurgulayan Metin Kaya, Erhürman’a seçimlerde başarı diledi.