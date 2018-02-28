CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNE OYBİRLİĞİ

KKTC’nin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri bugün başladı.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Komitedeki görüşmeleri saat 10.20’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın konuşmasıyla başladı. Daha sonra Komite Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros, Maliye Bakanı Serdar Denktaş söz aldı.

Komite toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve bazı yetkililer de katıldı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay konuşmasında, 2018 bütçe görüşmelerinin hızlandırılmış bir şekilde yapılacağını belirterek, ülkede ciddi beklenti içinde olan kesimlerin iş yapabilmesini hızlandıracaklarını söyledi.

Komite çalışmalarının 4 gün, Meclisteki çalışmaların 8 gün olarak planlandığına işaret eden Uluçay, Kasım ve Aralık ayında yapılması planlanan çalışmaların, 7 Ocak erken Genel Seçim nedeniyle aksadığını anımsattı.

Yeni dönemde herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inanç belirten Uluçay, 2018 bütçe çalışmalarının hayırlı olmasını temenni etti.

TOROS

Komite Başkanı Toros yaptığı açılış konuşmasında, toplam ödeneği 5 milyar 815 milyon TL olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede bugün görüşülmeye başladığına işaret etti.

Toros, toplam 5 milyar 815 milyon TL olan 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın kalemler bazında aşağıdaki gibi hesaplandığını belirtti;

Personel Giderleri 1 milyar 907 milyon 632 bin,

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderleri, 107 milyon 662 bin

Mal ve Hizmet Alim Giderleri, 417 milyon 969 bin

Faiz Giderleri 230 milyon

Cari Transferler, 2 milyar 446 milyon 562 bin

Sermaye Giderleri, 349 milyon 930 bin

Sermaye Transferleri, 40 milyon 950 bin

Borç Verme, 16 milyon 600 bin

Yedek Ödenekler, 297 milyon 695 bin

Finansal, 5 milyar 732 milyon

Mahalli Gelirler, 3 milyar 486 milyon 898 bin

Fiyat İstikrar Fonu, 807 milyon 382 bin

Diğer Fon Gelirleri, 76 milyon

Döner Sermaye Gelirleri, 9 milyon 220 bin

Özel Gelirler, 122 milyon 500 bin

TC. Yardımları, 635 milyon

TC. Kredileri, 595 milyon

Toros konuşmasını şöyle tamamladı:

“2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını kapsamlı bir şekilde görüşerek hedeflenen tarihte Genel Kurula sunulmasını sağlayacağımıza olan inançla, tüm katkı koyanlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

DENKTAŞ SUNUŞ KONUŞMASI YAPTI

Toros’un konuşması ardından Maliye Bakanı Serdar Denktaş bütçeyle ilgili sunuş konuşması yaptı.

Komitede bugün, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından madde madde görüşülmeye geçilerek, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.

Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde hızlandırılmış bir programla 4 günde görüşülecek ve 12 Mart’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olacak.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin 8 gün sürmesi planlanıyor.

KOMİTEDE KİMLER VAR?

7 Ocak erken genel seçiminin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan düzenlemelerle Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde CTP Girne Milletvekili Fikri Toros Başkan, UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar Başkan Vekili olarak görev yaparken, komite üyeleri de UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP İskele Milletvekili Mesut Genç, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşuyor.

Konuşmaların ardından 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın genel gerekçeleri okunarak görüşmelere geçildi.

TATAR

Tasarının bütünü üzerinde ilk sözü alan Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Ersin Tatar, bütçeye müdahale edilip, arttırılıp, azaltılabilmesinin komitede mümkün olabileceğini belirterek, onun için ayrıntılı değerlendirmenin burada yapılması gerektiğini, komiteden sonra buna müdahalenin mümkün olamayacağını kaydetti.

Tatar, KKTC ekonomisinin gelişmesi için hükümetleri döneminde yaptıkları çalışmalara değindi ve su projesi gibi birçok işin bugün de devam ettiğini söyledi.

AMCAOĞLU

Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmeden önce söz alan komite üyesi UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bir mali yapıdan söz edilmesinin mümkün olduğunu, ancak buna rağmen gider ve gelir atışındaki yüzde 4’lük oranın net bir şekilde göze çarptığını söyledi.

DENKTAŞ’TAN EMEKLİ OLACAK HAVUTÇU’YA HEDİYE

Amacoğlu’ndan kısa bir ara isteyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, emekli olması nedeniyle bugün son bütçesini hazırlayan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’ya küçük bir hediye verdi.

Havutçu da, kendisine sürpriz olduğunu ifade ederek, yaş itibarıyla hizmetlerinin sonuna geldiğine işaret ederek, kamuda hep görevinin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.

Konuşmalar ardından bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tasarının madde madde görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ

Komitede ilk olarak 33 milyon 487 bin 300 TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi komitede oy birliğiyle kabul edildi.