‘Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ Genel Kurul’da

Meltem SONAY

2018 Mali Yılı Bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor...

Görüşmelerin ikinci günü olan bugün gündemde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçeleri bulunuyor…

Genel Kurul ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ni görüşüyor...

SAAT: 11:20

Arıklı: “Tanıtma Kalemi’ndeki para nereye harcandı?”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ndeki ‘Tanıtma’ Kalemi’nden Senfoni Orkestrası, sanatçılar için harcamalar yapıldığını ifade ederek bunu eleştirdi.

Örtülü ödenekten de ‘sağa sola harcamalar’ yapıldığını söyleyen Arıklı, hem ‘Tanıtma Kalemi’, hem de ‘Örtülü Ödenek’in ciddi şekilde incelenmesi gerektiği düşüncesini belirtti.

Dünyada örtülü ödeneklerin ‘istihbarat ve güvenlik’ için harcandığını savunan Arıklı, KKTC Cumhurbaşkanı’nın ‘hangi istihbarat’ için bunu kullandığını sordu.

2017 yılına ilişkin bilgi verilmediğini de söyleyen Erhan Arıklı, “2017’de Tanıtma Kalemi’ nereye harcandı” diye sordu.

SAAT: 11:10

Başbakan’dan Hasipoğlu’na sert tepki!

“Kavramları birbirine karıştırıyorsunuz!”

İlk sözü alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun Hükümet’in Kıbrıs sorununa ve dış politikaya ilişkin vizyonu olmadığına ilişkin ifadeleri Başbakan Tufan Erhürman tarafından tepkiyle karşılandı.

Başbakan Erhürman, Hasipoğlu’nun kavram karmaşası yaratmaya çalıştığını belirterek, kendisinin, ‘Kıbrıs sorunun çözüm formülü konusun da dört parti arasında hemfikirlik olmadığını’ ifadede ettiğini anımsattı.

Oğuzhan Hasipoğlu’nu konuşması sırasında söz alan Başbakan Erhürman, kavramların ısrarla birbirine karıştırılmaya çalışıldığını belirtti, buna izin vermeyeceğini, her seferinde de itiraz edeceğini kaydetti.

Bu sırada Genel Kurul’da sesler de yükseldi.

Başbakan Erhürman, dün de Genel Kurul’da yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunun çözüm formülü konusun da dört parti arasında hemfikirlik olmadığını, bu nedenle Hükümet Programı’na çözüm formülü ile ilgili bir şey konmadığının altını çizmiş, “Bunu söylememiş olmamız Kıbrıs sorunu ekseninde hiçbir konuda hemfikirliğimiz olmadığı anlamına gelmez” demişti.

Hasipoğlu: “‘Nerede bu 4 boyutlu siyaset ve şeffaflık’ ?”

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’nde ‘Hane Halkı’na Yardım Kalemi’ne değinen UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, geçtiğimiz yıl da kullanılan bu kalemle ilgili bir izahat olmadığı gibi bu kalemlerin 100 bin TL’nin de attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın göreve gelmeden önce ‘4 boyutlu siyaset ve şefafflık’ vurgu yaptığını anımsatan Hasipoğlu, ‘Nerede bu 4 boyutlu siyaset ve şeffaflık’ şeklinde konuştu.