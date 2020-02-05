Cumhurbaşkanı ne iş yapmalıdır?



Adayların seçim propaganda faaliyetleri kapsamında yaptıkları açıklamalar, haliyle bir anlamda seçmene vadettikleridir; aday oldukları makama ilişkin vizyonları ve projeleridir.

26 Nisan adaylarının Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin vizyonlarını okurken, zaman zaman çemberin çok genişlediğini, vaatlerin boyunun galiba biraz fazla uzadığını görüyoruz.

Biz, nevi şahsına münhasır bir ‘devletiz’ ve velhasıl Cumhurbaşkanlığı makamımız da nevi şahsına münhasır bir makamdır.

Malum sorunumuz nedeniyle ve uluslararası tanınmışlığı bulunan iki makamımızdan biri olması hasebiyle, toplum lideri olarak seçilen Cumhurbaşkanı’nın asli görevi, Kıbrıslı Türk toplumu adına Kıbrıs sorunu ile iştigal etmektir.

Elbette KKTC Anayasası’nın ona verdiği görev ve yetkiler kapsamında, iç işlerinde de gerektiğinde sorumluluk üstlenebilir, üstlenmelidir, ancak Cumhurbaşkanı’ndan beklenen, ‘hükümet etmesi’ değil, liderlik etmesidir.

Ekonomiyi düzeltmek, Cumhurbaşkanı’nın işi değildir.

Bu görev, hükümetindir.

Başbakan’ındır, ilgili bakanlarındır, onların bürokratlarınındır…

Yeni üretim alanları ve araçları yaratmak…

Üniversite sektörünü geliştirmek…

Turizm sektörünü canlandırmak…

Yol yapmak…

Hastane yapmak…

Okul yapmak…

Bütün bunlar Cumhurbaşkanı’nın değil, hükümetin görev ve sorumluluğudur.

Eğer biz 26 Nisan’da sandığa, bir genel seçim için gidiyor olsaydık, tüm bu meseleleri tartışıyor olmak, işin doğalı olacaktı.

Oysa biz sandığa, Cumhurbaşkanı seçmek için gideceğiz.

Hal böyleyken, seçmenin önüne farklı ‘planlarla’ çıkmak niye?

Bir Cumhurbaşkanı, maliye ve ekonomi bakanlarının görevini üstlenip, ekonomiyi düzeltecekse…

Bayındırlık Bakanı’nın görevini üstlenip yol yapmakla, Sağlık Bakanı’nın görevini üstlenip hastane yapmakla, Eğitim Bakanı’nın görevini üstlenip okul yapmakla uğraşacaksa, Kıbrıs sorunuyla uğraşma işini kim yapacak?

Ha eğer ‘o işi bizim yerimize yapanlar zaten var’ diyorsak, o başka!

Ama eğer ‘özne’ biz olacaksak, Kıbrıslı Türk toplumu tarafından Kıbrıs sorununun ‘öznesi’ olma görevi verilen Cumhurbaşkanı, bırakalım da tam kapasite bu işle meşgul olsun.