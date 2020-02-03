Cumhurbaşkanı gönderdi, Meclis tekrar onayladı

Cumhuriyet Meclisi, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nı” onayladı.

Oylama açık yapıldı. Yasa 32 “evet” oyuyla ve oy birliğiyle kabul edildi. 18 milletvekili oylamaya katılmadı.

Komite Başkanı Hasipoğlu: “Yasanın için al- ver ve denge var…”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin tüm maddeleri yeniden ele alarak, yasayı oy birliğiyle kabul ettiğini söyledi.

Hasipoğlu, yasanın daha önce komitede 11 kez görüşüldüğünü, oybirliği ile geçtiğini, Meclis Genel Kurulu’ndan da oy birliğiyle geçtiğini kaydetti.

Bu yasanın yaptırımlarıyla denetim mekanizmasının da yaratıldığını, Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen önerilerle yasanın değiştirilmesi durumunda sivil toplum örgütleri arasındaki dengenin bozulmuş olacağına işaret eden Hasipoğlu, “O yüzden önerileri reddetmek durumundayım, takdir yüce meclistedir” dedi.

Cumhurbaşkanı’na saygılarının sonsuz olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Bu süreçte çok özverili bir çalışma yapıldığı, İçişleri Bakanlığı ve tüm paydaşlarla asgari müşterekte uzlaşıldığını ve yasanın geçtiğini” kaydetti.

“Neden değiştirmedik?” sorusunu dile getiren Hasipoğlu, “Çünkü içinde karşılıklı al-ver ve denge vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bir sivil toplum örgütünün görüşünü alarak geri gönderdi diye görüyorum” dedi ve Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen değişiklik taleplerini okudu.

Akansoy: “Katılımcı anlayışla sonuç üretildi”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, yasanın tüm süreçlerinde katılımcı anlayışla sonuç üretildiğini ifade ederek, değişiklik taleplerini görüştüklerini ve yasayı onayladıklarını anlattı. Akansoy, CTP adına bazı maddelere şerh düştüklerini de belirtti.

Konuşmaların ardından yasa madde madde okunarak, oybirliğiyle kabul edildi.





İstatistik Kurumu’na onay

Meclis Genel Kurulu, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da oy birliğiyle onayladı. Toplantının son bölümünde İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Tasarıya ilişkin raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers okudu.

Rogers, yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçtiğimiz yıl geçirildiğini ancak Devlet Planlama Örgütü’nden bu kuruma geçen kişilerin intibaklarıyla ilgili sorun yaşandığını söyledi.

Rogers, tasarıda bir kelimelik teknik bir düzenleme yapıldığını ifade etti.