Cumhurbaşkanı 'evinden' seslendi: Evde kalın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, halka seslenerek yeniden ‘Evde kalın’ dedi.

Akıncı, uymamız gereken kuralların en başında kendimizi izole etmenin geldiğini belirterek, herkesin evinde kalmasını istedi.

Akıncı, kendi evinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “’Keşke şunu şöyle yapsaydık, daha erken karar verseydik’ diyebileceğimiz hususlar olabilir, ancak şu anda tek odağımız virüsle mücadele olmalıdır” şeklinde konuştu.

Akıncı, saat 14 itibariyle Karpaz bölgesinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığına değinerek, oradaki insanlara da bu yasağa uyulması gerektiğini duyurdu.

Elzem hizmetlerin hala dışarıda olduğunu ifade eden Akıncı, hepsine kutsal görevleri için teşekkür etti. Kısmi sokağa çıkma yasağı olan Karpaz dışındaki bölgelerde kalan kişilerin de mecbur kalmadıkça çıkmamasını istedi.