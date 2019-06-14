Cumhurbaşkanı Akıncı: “Cep telefonu işbirliğinde uygun fiyatlandırma olması önemli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yapılan toplantıda ‘güven yaratıcı önlemler’ çerçevesinde mobil telefonlarla ilgili çalışmanın da ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mobil telefonlar, cep telefonları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu ayın sonuna kadar sonuç alınabilmesi gayretinde olduklarını aktardı.

YENİDÜZEN’in dün manşetten duyurduğu uygulamada, ortak kullanılacak telefonlarda ‘roaming’ ödenmesi öngörülüyor.

“Fiyatlandırma çalışmaları devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güneyde Cyta ve kuzeyde Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Vodafone Telsim’in, İsviçre’deki Conephone ile karşılıklı anlaşmalarını yaptıklarını, kuruluşlar arasında fiyatlandırma ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, o konuda uygun fiyatlandırma olmasını kendilerinin de istediğini, yapılmakta olan güzel işin güzel sonuç vermesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, su anda bunun üzerinde çalışıldığını, ardından deneme testleri yapılacağını ve kısa süre içinde tamamlanması ardından iki tarafta da bu telefonların karşılıklı kullanılabilmesinin yolunun açılacağını anlattı.