“Cumhurbaşkanı AB, BM ve Anastasiadis’i uyarmalı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs Rum liderliğinin tek yanlı kararla kapattığı dört geçiş noktası, kapıların açılması için yapılan eylemler ve Coronavirüs konuları gündeme geldi.

Meclis’in bugün saat 11.40’da Teberrüken Uluçay başkanlığında başlayan toplantısında, gündemdeki tasarılar yanında güncel konular da konuşuldu.

İlk olarak Sigorta Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçünü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçünü görüşmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

Akansoy: “Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan etmeli, AB, BM ve Anastasiadis’i uyarmalı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, geçiş noktalarının kapatılmasının gerekçesinin Coronavirüs olmadığını belirtti.

Geçiş noktalarının açılmasına yönelik eylemlere değinen Akansoy, Kıbrıs Rum polisinin orantısız güç kullanmasının farklı mesajlar içerdiğini söyledi.

Akansoy, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Maraş’ın Türk tarafı tarafından gündeme getirilmesine karşı Kıbrıs Rum liderliğinin Lokmacı geçiş noktasını kapattığını ve bunun ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Akansoy, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in tutumunun kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, kapıların kapsamlı çözüme dönük birer unsur olduğunu kaydetti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye Yunanistan sınıra asker göndermesinin de tahrikkâr bir adım olduğunu dile getiren Akansoy, bu noktada Cumhurbaşkanının olağanüstü hal ilan ederek BM, AB ve Anastasiadis’i uyarması gerektiğini belirtti. Asım Akansoy, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının bir araya gelerek bu konuyu gündeme getirmesi gerektiğini ifade etti.

Arıklı: “Bizdeki yöneticilerin derhal bir araya gelerek tepki koymaları mümkün olmadı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. madde tahtında söz alarak geçiş kapılarının kapatılmasını mağduriyet yarattığını belirtti; “Bizdeki yöneticilerin derhal bir araya gelerek tepki koymaları mümkün olmadı” dedi. Güney Kıbrıs’ta birlik ve beraberlik içinde politika yürütülürken Kıbrıs'ın kuzeyinde bir birlik olmadığını dile getiren Arıklı, Cumhurbaşkanı’na hükümetle diyalog içine girerek adım atması çağrısında bulundu.

Geçiş noktalarındaki protestolara değinen Arıklı, barikatların her iki yönde de aşılmaya çalışılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Arıklı, eylemlerin birlik ve beraberlik içinde yapılması gerektiğini, eylem sırasında bir bakanın yuhalanmasının doğru olmadığını kaydetti.

Özyiğit: “Toplumlar arası gerginliklere yol açmamasını dilerim”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 62. madde tahtında söz alarak iki toplum arasındaki kapıların Coronavirüs nedeniyle kapatılmasına yönelik bir komite önerisi bulunmadığını buna rağmen kapıların kapatılmasını eleştirdi.

Havalimanları ve limanlarda gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığından emin olmadığını dile getiren Özyiğit, daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, kapıların tek taraflı kapatılmasına karşı olduklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı’nın temaslarını anlatarak, Meclis’ten de bir heyetin Brüksel’e gidip konuyu anlatması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, kapıların kapanmasını toplumlar arası yeni gerginliklere yol açmamasını diledi. Hükümetin münhalsiz ve sınavsız istihdam yaptığını söyleyerek, bu konuda kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.