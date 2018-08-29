Cumali Yılmaz Yoğun Bakımda

Güzelyurt-Girne yolunda dün meydana gelen trafik kazasında Cumali Yılmaz tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Saat 07:30 sularında Güzelyurt-Girne anayolunun istikametinde seyreden 34 yaşındaki Cumali Yılmaz kullandığı salon araçla aynı istikamete seyreden 39 yaşındaki Serkan Uğurlu’nun kullandığı kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kamyonun sağ ön lastiği, salon aracın yan kısmına çarptı. Beton duvara çarpıp yoldan çıkan Cumali Yılmazın yönetimindeki araç boş bir arazide durabildi. Olayın ardında Cumali Yılmaz Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılarak müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.