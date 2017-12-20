Cuma gününden itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21 – 27 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli, Pazar ve Pazartesi günleri ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu, cuma günü çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu, sabah saatleri sisli, Cumartesi çok bulutlu ve yağmurlu öğleden sonra sağanak yağmurlu, Pazar günü parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü açık az bulutlu ve Çarşamba günü az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde, genellikle 20 – 23 derece, pazar ve pazartesi günleri ise 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.