Çukuru kapatmadılar, tehlike saçtılar!

Girne- Bellapais bölgesinde yapılan yol çalışmasında açılan çukur vatandaşların tepkisine neden oldu. Kazılan yolda uyarıcı levha bulunmaması ve yolda önlem alınmaması bir vatandaşın içine düşerek yaralanmasına neden oldu. Bedia Sönmez isimli yurttaş, önceki akşam evine gitmek için yolda açılan çukur üzerinden atlamaya çalıştığı esnada düşerek elini incitti. YENİDÜZEN’e ulaşan Sönmez, “böyle çalışmamı olur çukuru açıyorlarsa kapatmaları gerekmiyor mu” diye sorarak şikayetini iletti.