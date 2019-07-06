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Çukurova’da çıkan yangın korkuttu

Çukurova’da çıkan yangın korkuttu

Bölgedeki elektrik kablolarının kopması sonucu meydana gelen yangına ilk müdahaleyi Değirmenlik Belediyesi ekipleri yaptı.

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Çukurova’da bugün öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Bölgedeki elektrik kablolarının kopması sonucu meydana gelen yangına ilk müdahaleyi Değirmenlik Belediyesi ekipleri yaptı.

Yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

 

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