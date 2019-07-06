Çukurova’da çıkan yangın korkuttu
Bölgedeki elektrik kablolarının kopması sonucu meydana gelen yangına ilk müdahaleyi Değirmenlik Belediyesi ekipleri yaptı.
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Çukurova’da bugün öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu.
Bölgedeki elektrik kablolarının kopması sonucu meydana gelen yangına ilk müdahaleyi Değirmenlik Belediyesi ekipleri yaptı.
Yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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Etiketler : Çukurova, yangın, Değirmenlik Belediyesi
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