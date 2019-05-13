Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini verme noktasında sürekli ertelemeye gittiğini, sebebinin de desteklediği partinin hükümette olmasını istediğini iddia etti.

“Bu kadar oyalamaya ne gerek var?”

Genç TV’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu ‘Merhaba Yeni Gün’ programına konuk olan Taçoy, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taçoy, “Bu kadar zaman oyalamaya ne gerek var, kime verecekse neden hızlı hareket etmiyor.” diyerek, bu gecikmenin sebebini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağladı.

Taçoy şu ifadelere yer verdi; “Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini vermeyi erteliyor, neden? Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, kendisi de aday olmak istiyor ve desteklediği partinin hükümette olmasını istiyor.”

“CTP’nin kapıları açık değil”

Koalisyon modeli ile ilgili sorulan bir soruya da cevap veren Taçoy, CTP kapılarının açık olmadığını gördüğünü söyleyerek, HP ile siyaseten daha fazla uyum içinde olan bir noktada olduklarını söyledi.

“Şartlı anlaşmayı kabul etmeyiz”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Hüseyin Özgürgün ve Aytaç Çaluda” açıklamasının sorulması üzerine Taçoy, “Bana bu şartla gelemezler, hiçbir şartla yetki alamam, şartlı anlaşmayı da kabul etmeyiz” diyerek, yapılan açıklamalarının kendi yorumu olduğunu söyledi.