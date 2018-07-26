CTP'nin dayanışma çağrısına büyük destek
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yunan halkı için yaptığı dayanışma çağrısının büyük destek gördüğünü açıkladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yunanistan'da çıkan yangın felaketi sonucunda evlerini ve eşyalarını kaybeden Yunan halkı için yaptığı dayanışma çağrısının büyük destek gördüğünü açıkadı. Dayanışma kampanyasının 27 Temmuz Cuma günü saat 14.00’e kadar süreceğini hatırlatan CTP, ihtiyaç duyulan birçok malzemenin toplandığını duyurdu.
CTP ayrıca halen ihtiyaç duyulan malzemelerinin listesinin paylaştı:
Fucidinli (antibiyotikli) vazelinli gaza bezi
Orta boy steril gaza bezi
Büyük boy steril gaza bezi
Ringers formül serum
Dekstroz formül serum
Nabız oksijen ölçer alet
Elektronik tansiyon ölçer alet
Cilt yanığı için flagyl/flogocalm jel
Pulvo sprey (antibakteriyel)
Nitril eldiven
Aluminyum acil durum battaniyesi
Tek kullanımlık maske v2
Yapışkan yara dikiş malzemesi (M3 medikallerde var eczanelerde yoktur)
Hibitane tipi hafif antiseptik
AA and AAA pil
Ağrı kesici
Cımbız
Tek kullanımlık önlük
Ev temizlik malzemesi
Dayanışma örneği gösteren tüm yurttaşlara teşekkür eden CTP, kampanyaya destek vermek isteyenlerin aldıkları malzemeleri 27 Temmuz Cuma saat 14.00’e kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’ne bırakmaları istendi.
CTP ayrıca parti genel merkezinin sabah 09.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında açık olduğunu hatırlattı.