CTP'nin dayanışma çağrısına büyük destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yunanistan'da çıkan yangın felaketi sonucunda evlerini ve eşyalarını kaybeden Yunan halkı için yaptığı dayanışma çağrısının büyük destek gördüğünü açıkadı. Dayanışma kampanyasının 27 Temmuz Cuma günü saat 14.00’e kadar süreceğini hatırlatan CTP, ihtiyaç duyulan birçok malzemenin toplandığını duyurdu.

CTP ayrıca halen ihtiyaç duyulan malzemelerinin listesinin paylaştı:

Fucidinli (antibiyotikli) vazelinli gaza bezi

Orta boy steril gaza bezi

Büyük boy steril gaza bezi

Ringers formül serum

Dekstroz formül serum

Nabız oksijen ölçer alet

Elektronik tansiyon ölçer alet

Cilt yanığı için flagyl/flogocalm jel

Pulvo sprey (antibakteriyel)

Nitril eldiven

Aluminyum acil durum battaniyesi

Tek kullanımlık maske v2

Yapışkan yara dikiş malzemesi (M3 medikallerde var eczanelerde yoktur)

Hibitane tipi hafif antiseptik

AA and AAA pil

Ağrı kesici

Cımbız

Tek kullanımlık önlük

Ev temizlik malzemesi

Dayanışma örneği gösteren tüm yurttaşlara teşekkür eden CTP, kampanyaya destek vermek isteyenlerin aldıkları malzemeleri 27 Temmuz Cuma saat 14.00’e kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’ne bırakmaları istendi.

CTP ayrıca parti genel merkezinin sabah 09.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında açık olduğunu hatırlattı.