CTP'li vekilleri bu kez Aplıç’ta

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri bugün Aplıç geçiş noktasında incelemelerde bulundu. Çalışma Grubu üyeleri Asım Akansoy, Fikri Toros, ve Sıla Usar İncirli ile Lefke milletvekili Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği ziyarette askeri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Hafta başı Derinya geçit noktasını ziyaret eden CTP’li ekip, buradaki çalışmaların da hızlandırılması için çağrıda bulundu. Derinya ve Aplıç geçit noktalarının açılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmaların devam edeceğini belirten Asım Akansoy, Aplıç’ta Kıbrıs Türk tarafının asfalt çalışmasının sınır noktasına kadar tamamlandığını şuanda 270 metre olan ara bölgenin çalışmasının yapılmakta olduğu gözlemlediklerini belirtti. Gerekli gözlem ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Akansoy, değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı ve Başbakanla paylaşılacağını aktardı.