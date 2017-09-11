CTP'den Surlariçi’ndeki ailelere eğitim

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte "Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Farkındalık ve Aile Eğitimi" düzenliyor. Surlariçi’nde görev yapan muhtarların talebi üzerine düzenlenecek etkinlikte bölgedeki aileler de uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirilecek. 13 Eylül 2017 saat 20.00’de gerçekleştirilecek etkinlik Bedesten’de yapılacak.