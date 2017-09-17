CTP’den genç sporculara kutlama

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, ülkemizi temsil eden ve başarılı olan sporcuları sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

CTP Gençlik Örgütü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

“Minik tenisçi Tansel Şık, 10 yaş Masterler Turnuvası'nda hem teklerde, hem de çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu. Hasan İlker, Türkiye Edremit'te düzenlenen açık yüzme dalında 1’inci oldu. Ares Spor Kulübü’nü temsil eden ve takımsal anlamda Türkiye Triatlon Şampiyonluğu kazanan Triatloncular Kemal Elektrikçi, Hüseyin Arhan, Cem Dağdelen ve Çağan Öztuna da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Emre Özkaram, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'nda 3. kez şampiyon oldu. Ülkemizi temsil eden ve başarılı olan tüm sporcularımızı gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”