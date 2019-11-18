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CTP’den Cumhurbaşkanlığı paylaşımı: "Beş yılda yapılacakları belirledik"

CTP’den Cumhurbaşkanlığı paylaşımı: "Beş yılda yapılacakları belirledik"

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından Nisan 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili partinin politikalarına ilişkin kısa bir paylaşım yapıldı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından Nisan 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili partinin politikalarına ilişkin kısa bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Genel Başkan Tufan Erhürman’ın sözlerine yer verildi. Erhürman; “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vizyonumuz belli. Üç ayaklı politikamızı hayata geçirmek için beş yılda yapılacakları belirledik” ifadelerini kullandı.

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