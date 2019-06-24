CTP’den başsağlığı mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Rum toplumu liderlerinden Dimitris Hristofyas’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü belirterek, ailesine ve Kıbrıs Rum toplumuna başsağlığı diledi.

CTP’den yapılan açıklamada, “Zor dönemlerde görev üstlenmiş AKEL ve Kıbrıs Rum toplumu liderlerinden Dimitris Hristofyas’ın vefat ettiğini ve yarın toprağa verileceğini üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, partililerinin ve Kıbrıs Rum toplumunun acısını paylaşır, bir kez daha başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Uzun süre hastanede tedavi gören 72 yaşındaki Hristofyas, geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetmişti. Hristofays, 22 Şubat 2008 ile 28 Şubat 2013 tarihleri arasında başkanlık yapmıştı.