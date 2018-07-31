CTP, 25-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında yürüttüğü Dayanışma Kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler dün ulaştırdı...

Açıklama şöyle:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak 25-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında yürüttüğümüz Dayanışma Kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler dün ulaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinin ardından yardıma ihtiyaç duyan Yunan halkı için toplanan yardımlar Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 25-27 Temmuz tarihleri arasında başlattığı dayanışma kampanyasına farklı toplumsal kesimlerden gelen destek oldukça umut vericiydi.

Toplumumuzun birçok kesiminden ve kurumundan gelen destek sonucunda CTP Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya koordinatörlüğünde toplanan malzemeler, hafta sonu boyunca Genel Merkezde tasnif edildi ve kolilere paketlendi. Toplanan malzemeler dün AKEL ile işbirliği halinde Yunanistan’a gönderilmek üzere Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi, para bağışları da ilgili hesap numaralarına yatırıldı. Kampanyaya yoğun ilgi gösterip, dayanışma örneği sergileyen Kıbrıslı Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Yunan halkının acısını paylaştığımızı yinelerken, bir daha bu tip felaketlerin kimsenin başına gelmemesini temenni ederiz.

TESLİM EDİLEN MALZEMELERİN LİSTESİ:

33 koli konserve gıda, 25 koli kuru bakliyat, makarna ve un, 13 koli bebek bezi, 3 koli bebek maması, 48 koli tıbbi malzeme, 7 koli ıslak mendil, 7 koli sabun ve kadın bağı, 4 koli şampuan, 4 koli meyve suyu, 3 koli teneke yağ, 1 koli tıraş seti, 1 koli diş fırçası seti, 1 koli pil, 87 torba kıyafet, çarşaf, yorgan ve havlu."