‘CTP-TDP-HP-DP KOALİSYONU’NA ‘YEŞİL IŞIK’!

Erken seçim sonrasında siyasetteki belirsizliğin üzerindeki ‘perde’ aralanmaya başladı.

Süreç resmi olarak başlamasa da CTP, TDP, HP ve DP’deki gayrı resmi temaslar hızlandı, olası koalisyon modeli masaya yatırıldı.

4’LÜ KOALİSYON MASADA… CTP, TDP ve HP’nin UBP ile olası bir koalisyonda yer almayacağını açıklamasına karşın, DP bu konuda net tavır sergilemezken, UBP ve YDP’siz 4’lü koalisyon modeline yönelik yoğun görüşmelerin bu hafta da devam edeceği öğrenildi.

UBP VE YDP’DEKİ DURUM… UBP’de ise resmi ve gayrı resmi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayacağı kaydedilirken, YDP’de şu ana kadar hiçbir siyasi parti ile görüşme yapılmadığı, koalisyon modeline ilişkin de herhangi bir teklif de gelmediği belirtildi.

YENİDÜZEN PARTİ TEMSİLCİLERİNE SORDU CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: DP, HP ve TDP ile gayrı resmi temaslar sürüyor UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Dursun Oğuz: Bizimle koalisyonda yer almayacak olanlara ne ısrarcı oluruz, ne de görüşmeye gideriz HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay: Parti Meclisi, CTP-TDP-HP-DP 4’lü koalisyonunun denenmesi için yetki verdi TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit: CTP, TDP, HP, DP’nin yer alacağı 4’lü koalisyon olabilir DP Genel Başkanı, Milletvekili Serdar Denktaş: Açıklama yapmayacağım, sessizliğimi koruyorum YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı: Biz UBP’ye ne kadar yakınsak, CTP’ye de o kadar yakınız

Ayşe GÜLER-Didem MENTEŞ

Erken seçim sonrasında siyasetteki belirsizliğin üzerindeki ‘perde’ aralanmaya başladı.

Süreç resmi olarak başlamasa da CTP, TDP, HP ve DP’deki gayrı resmi temaslar hızlandı, olası koalisyon modeli masaya yatırıldı.

CTP, TDP ve HP’nin UBP ile olası bir koalisyonda yer almayacağını açıklamasına karşın, DP bu konuda net tavır sergilemezken, UBP ve YDP’siz 4’lü koalisyon modeline yönelik yoğun görüşmelerin bu hafta da devam edeceği öğrenildi.

Halkın Partisi’nde ise Parti Meclisi, Genel Başkan Kudret Özersay’a CTP-TDP-HP-DP’nin içerisinde olduğu 4’lü koalisyonunun denenmesi için tam yetki verdi.

Öte yandan erken seçimin yanı sıra, ‘başkan değişikliği’ ile de gündeme gelen UBP’de ise resmi ve gayrı resmi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayacağı kaydedildi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’de ise şu ana kadar hiçbir siyasi parti ile görüşme yapılmadığı, koalisyon modeline ilişkin de herhangi bir teklif de gelmediği belirtildi.

Mazbatalar alındı, yemin töreni 22 Ocak’ta…

Siyasetteki hükümet mesaisi sürerken, Meclis’te yer alacak yeni vekiller, dün mazbatalarını aldı.

Vekillerin, 22 Ocak Pazartesi günü ise Meclis’teki yemin törenine katılmalarının ardından hükümet kurma noktasındaki resmi süreç de başlayacak.

Ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurabileceğine inandığı bir milletvekiline bu görevi verecek.

Akıncı’nın yapacağı görevlendirme, hükümetin nasıl oluşacağına da yön verecek.

Siyasi partilerdeki gündem yoğun…

YENİDÜZEN, siyasi partilerin genel başkanları ve genel sekreterleriyle görüştü, süreci değerlendirdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, gayrı resmi görüşmelerin sürdüğünü, DP, HP ve TDP ile temaslarının devam ettiğini açıkladı, şu anda olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için erken olduğunu kaydetti.



UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Dursun Oğuz ise “UBP ile koalisyonda yer almayacağını ifade eden siyasi partilere ne ısrarcı oluruz ne de görüşmeye gideriz” diyerek, süreci bu hafta değerlendireceklerini, hükümet olasılıkları ile ilgili çıkmaza ulaşılması halinde de son çarenin yeniden seçime gitmek olduğunu ifade etti.



TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Parti Meclisi’nin kararıyla UBP ile durmayacağımızı söyledik” şeklinde konuşarak, CTP, TDP, HP, DP’nin yer alacağı 4’lü koalisyon şeklinin olabileceğini yineledi.

Öte yandan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise “Biz UBP’ye ne kadar uzaklıktaysak ya da yakınsak CTP’ye de o kadar uzaklıkta ve yakınız. Bu nedenle şu partiyle kurarız ya da kurmayız gibi bir sözümüz olmadı, bundan sonra da olmaz” dedi.

DP Genel Başkanı, Milletvekili Serdar Denktaş ise açıklama yapmayacağını, bu konuda sessizliğini koruyacağını söyledi.

PARTİ BAŞKANLARI VE GENEL SEKRETERLER NE DÜŞÜNÜYOR?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

DP, HP ve TDP ile gayrı resmi temaslar sürüyor

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, gayrı resmi görüşmelerin sürdüğünü, DP, HP ve TDP ile temaslarının devam ettiğini açıkladı.

Sorakın, şu anda olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için erken olduğunu ancak seçim öncesi söylenenlere bakıldığında hükümetin UBP’siz kurulması gerektiğine yönelik genel bir değerlendirme olduğunu belirtti.

Bu çerçevede temasların devam ettiği ifade eden Sorakın, Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görevi en yüksek oyu alan siyasi partiye değil, hükümeti kurabilecek milletvekiline vermesi gerektiğini söyledi.

Sorakın, “O güne kadar tavırlar netleşecek” şeklinde konuştu.

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Dursun Oğuz:

“Ne ısrarcı oluruz, ne de görüşmeye gideriz”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Dursun Oğuz, hükümeti kurma adına yapılacak resmi görevlendirmenin ardından kalan seçenekler üzerinden görüşmeler yapılacağını söyledi, “UBP ile koalisyonda yer almayacağını ifade eden siyasi partilere ne ısrarcı oluruz ne de görüşmeye gideriz” dedi.

Süreci bu hafta değerlendireceklerini, hükümet senaryolarının tamamen dışında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına seçenekler ne ise süreci değerlendireceğiz. Amacımız kaosa oynamak değil” şeklinde konuştu.

Oğuz, hükümet olasılıkları ile ilgili çıkmaza ulaşılması halinde ise son çarenin yeniden seçime gitmek olduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki zorlu süreç var. Yerel seçimler de var. Ülkeyi hükümetsiz bırakmamak gerekiyor” dedi.

Oğuz, resmi sürecin Meclis’teki yemin törenin ardından başlayacağını söyledi, aynı gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini verebileceğine işaret etti.

UBP’de başkan değişikliğinin gündemde olmadığını da belirten Oğuz, hükümete gelmek için parti başkanı değişikliği yapılmayacağını, bu durumun partiye yakışmadığını belirtti.

Oğuz, “UBP partiden birinci çıktı. Başbakan da Hüseyin Özgürgün olacak” dedi.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

CTP, TDP, HP, DP’nin yer alacağı 4’lü koalisyon olabilir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Parti Meclisi’nin kararıyla UBP ile durmayacağımızı söyledik” şeklinde konuşarak, CTP, TDP, HP, DP’nin yer alacağı 4’lü koalisyon şeklinin olabileceğini yineledi.

Özyiğit, “4’lü koalisyon açısından; bir yandan yolsuzlukların bir yandan son dönemde ortaya çıkan Başbakanın banka hesapları iddiaları, Tahsin Ertuğruloğlu ile Kemal Dürüst ile ilgili basına yansıyan hatta bir kısmı Ombudsman raporlarına giren olayların mutlaka soruşturulması ve yargı yolunun açılmasını istiyoruz” dedi.

Toplumun yapısal sorunları olduğunu, reformların olması gerektiğine işaret eden Özyiğit, koalisyon şeklinin henüz netleşmediğini dolayısıyla şu aşamada partisinin koalisyon şartlarını söylemenin doğru olmayacağını kaydetti.

“Olası koalisyona reform ve yolsuzlukların soruşturulması olarak bakıyoruz”

Özyiğit özetle şöyle devam etti: “TDP olarak yasa dışı, keyfi usulü verilen vatandaşlıkların mercek altına alınıp soruşturulacağını, gerçekten yasa dışı olanların iptal edileceğini söyledik. Toplumun yapısal sorunları var, reforma ihtiyaç duyuluyor. Olası bir koalisyona reform ve yolsuzlukların soruşturulması olarak bakıyoruz. Kamuda verimlilik artırılmalıdır. Ülkedeki mevcut rejimin sivilleşmesi daha demokratikleşmesi gerekiyor. Seçim Yasası’nın son uygulamada ciddi sıkıntılar içerdi, o nedenle yeniden ele alınması şart. Tüm bu hususları görecek çerçevede bir yapı istiyoruz.”

“Bu hafta görüşmeler olabilir”

Özyiğit, bu konularda CTP, HP ve DP başkanlarıyla telefonda görüştüklerini aktararak, UBP ile YDP ile görüşmediklerini söyledi.

Parti başkanlarıyla görüşmesinde detay konuşulmadığını, sadece başarılar dileyip, niyetleri olup olmadığını ölçmeye çalıştıklarını aktaran Özyiğit, muhtemelen bu hafta içerisinde resmi ve gayri resmi görüşmelerin olacağını ifade etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay:

Parti Meclisi, CTP-TDP-HP-DP 4’lü koalisyonunun denenmesi için yetki verdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Milletvekili Kudret Özersay, önceki gün olağanüstü toplanan Parti Meclisi’nin CTP-TDP-HP-DP 4’lü koalisyonun denenmesi yönünde kendisine tam yetki verdiğini açıkladı.

“Yetki, ille de 4’lü koalisyon yapılması değil ama 4’lü koalisyonun denenmesi yönünde verildi… Olur olmaz ayrı konu” diyen Özersay, daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı:

Biz UBP’ye ne kadar yakınsak, CTP’ye de o kadar yakınız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, koalisyon şartlarıyla ilgili olarak YDP’nin ön şartının seçim tarihinin ve Seçim Yasası’nın belirlenmesi olduğunu belirterek, bu iki ön şartla koalisyonun şartlarını konuşabileceklerini ifade etti.

YDP’nin diğer partilerle görüşmeleri olmadığını, kendilerine herhangi bir teklif de gelmediğini söyleyen Arıklı, “Biz UBP’ye ne kadar uzaklıktaysak ya da yakınsak CTP’ye de o kadar uzaklıkta ve yakınız. Bu nedenle şu partiyle kurarız ya da kurmayız gibi bir sözümüz olmadı, bundan sonra da olmaz” dedi.

Bu arada UBP’nin iç yapısıyla ilgili de önemli iddialarda bulunan Arıklı, UBP Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün bazı partililer tarafından ‘alaşağı’ edilmesi için çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler aldığını öne sürdü.

“İcraat hükümeti olacaksa toplu sözleşmeyi konuşmamız gerekecek”

Arıklı, seçim tarihi belirlenmeden kurulacak olan bir hükümetin ‘icraat’ hükümeti olacağını, YDP’nin icraat hükümetine girebilmesi için de halk ile yapılan toplu sözleşmesinin görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı özetle şöyle devam etti: Çeşitli platformlarda bir koalisyona girersek toplum sözleşmesine muhataplarımıza ileteceğiz ve bunu kabul etmeleri halinde koalisyona gireriz demiştik dolayısıyla sayı az ya da çok önemli değil. Bizim toplumla yapmış olduğumuz bir sözleşme var. İcraat hükümetine gireceksek, kurulacak olan koalisyon seçim hükümetine değil de icraat hükümetiyse oturur bu şekilde bu zaman toplum sözleşmesini konuşuruz. Toplu sözleşmeyi canlı yayında noter huzurunda imzaladığımız için ciddi engellerimiz var. Kendimizi bağlamış durumdayız. Bu sebepten dolayı herhangi bir seçim hükümeti kurulacaksa orda bir sıkıntı olmaz, oturur konuşuruz. Seçim Yasası, bütçe gibi konularda yardımcı oluruz. Ama bir icraat hükümeti deniyorsa, bizim toplu sözleşmesini taraflarla, paydaşlarla konuşmamız gerekecek.

“UBP’de Özgürgün’ü alaşağı etmek için çalışmalar yapılıyor”

Öte yandan UBP’nin iç yapısıyla ilgili de önemli iddialarda bulunan Arıklı, UBP Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün bazı partililer tarafından ‘alaşağı’ edilmesi için çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler aldığını da öne sürdü.

Arıklı, şu iddialarda bulundu: Asıl sıkıntı UBP’de yaşanıyor. Diğer siyasi partiler son derece rahat. UBP’de birileri Hüseyin Özgürgün’ü oradan hangi formülle, nasıl alaşağı ederiz diye bunun üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla asıl konuşulması ve izlenmesi gereken UBP’nin içyapısıdır. Asıl sıkıntı asıl kavga orada. Hedefin şuanda Hüseyin Özgürgün olduğu anlaşılıyor. ‘Özgürgün’süz bir koalisyon yapılsın, yapılamayacaksa diğer taraftan 4 partili bir koalisyon oluşsun, biz de bu arada Hüseyin Özgürgün’ü temizleyelim, ondan sonra önümüze bakalım’ diye bir düşünce var. Bu haberleri alıyoruz, hem ilgi hem de ibretle takip ediyoruz.