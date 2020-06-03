CTP-TDP: 1995'ten itibaren tüm orman yangınları ARAŞTIRILSIN

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) önerisi ve TDP ile CTP milletvekillerinin imzasıyla 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından itibaren ülkemizdeki orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına, gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi kurulmasını önerildi. Önergeye TDP milletvekilleri Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler’in yanı sıra, CTP milletvekilleri de imza koydu. Yarın (4 Haziran Perşembe) söz konusu önergenin ön görüşmesi yapılacak ve onaylanması halinde Ad-Hoc komite kurulacak.