“CTP, tarihi boyunca federal çözümden başka bir şey demedi ve demeyecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Yenierenköy Belediyesi’ni, muhtarlığı ve bölge esnafını ziyaret ederken, CTP Mağusa İlçe Binası’nın açılış kokteyline de katıldı. Ziyaretlerinde konuşan Erhürman, CTP’nin 49 yıldır aynı yolda olduğunu ve 49 yıldır bir defa bile federal çözümden başka laf etmediklerini söyledi.

“BİZ ÖNCE 2. TURDA, SONRA CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAYIZ”

Erhürman konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim dışımızda pek çokları, zaman zaman federal çözümün dışında çok farklı seçeneklerden bahsettiler. Ama CTP’nin tarihinde federal çözümden başka bir şey yoktur. CTP’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Taşınmaz Mal Komisyonu kurulmuştu. Ancak son dönemde Taşınmaz Mal Komisyonu maalesef kurulduğu dönemi dahi hatırlatacak durumlara düşmüştür. AİHM nezdinde etkili iç hukuk yollarından çıkarılma noktasına kadar gelmiştir. CTP döneminde çok büyük mücadelelerle, o dönemdeki Genelkurmay’la dahi mücadeleyle Lokmacı Kapısı açılmıştır. Ama bugün Lokmacı Kapısı’nın geçici süreyle de olsa kapatılması gündeme gelmiştir. CTP’nin Cumhurbaşkanlığı’nda olduğu dönemde siyasi eşitlik tartışma konusu dahi olmamışken, son 3 yıldır biz siyasi eşitlik tartışıyoruz. Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Biz önce 2’nci turdayız, sonra da Cumhurbaşkanlığı makamındayız.”

“ÇÖZÜM İSTENCİMİZİ TÜM TARAFLARA ANLATMALIYIZ”

“Önceliğimiz Kıbrıs Sorunu’nun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılmasıdır. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız. Geçmişte yapılan yanlışlardan dersler çıkartarak çözümü sonuna kadar zorlayacağız. Bizim her türlü çözüm çabamıza rağmen yine arzu ettiğimiz çözüme ulaşamazsak, ulaşana kadarki dönemde de adım adım çözüme yürüyeceğiz. Oturup da eli kolu bağlı beklemeyeceğiz. Proaktif bir dış politika yürüteceğiz. Çözüm istencimizi tüm taraflara anlatacağız. Bu süreçte de kendi ayaklarımız üzerinde duran bir ekonomi yaratmak için durmadan çalışacağız. Turizmin, ticaretin ve yükseköğretimin önündeki engelleri kaldırmak için de etkili bir dış politika yapmalıyız. Bunları da tek yapabilecek olan, uluslararası alanda kabul gören tek makam olan Cumhurbaşkanlığı makamıdır. AB’yle, BM’yle, İngiltere’yle, Amerika’yla bu ilişkileri kurabilecek tek makamımız Cumhurbaşkanlığı makamıdır. O yüzden de buna ihtiyaç duyuyoruz.”

“CUMHURBAŞKANI UZUN SOLUKLU PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLMALI”

“Bu ülkede orta ve uzun soluklu projeler için istikrara ihtiyacımız var. 10-15 aylık hükümetlerin kısa dönemleri içerisinde bu istikrarı sağlamamız imkansızdır. O yüzden Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık istikrarlı ve kesintisiz görev süresini içeride de çok verimli kullanmak zorundayız. Bu noktada gerekli anayasal düzenlemeler mevcuttur. Cumhurbaşkanı da gelip giden hükümetler arasında köprü vazifesini kurmalı ve uzun soluklu projelerin takipçisi olmalıdır.”