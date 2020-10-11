CTP sonuçları merkezde takip ediyor

CTP Genel Merkezi'nde sandıkların kapanmasıyla hareketlilik başladı.

Partililer binaya gelmeye başlarken, Tufan Erhürman ve parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın'ın da burada olduğu ve sonuçları genel merkezde izleyeceği belirtildi.

Binada basına ayrılan dev ekranlardan sayım takip edililiyor.