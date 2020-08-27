CTP PM’de alkış sesleri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı.

Çarşamba akşamı gerçekleşen toplantıda 11 Ekim’de yapılacak seçimler ve kampanya hakkında PM üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve diğer bazı yöneticiler konuşma yaptı. Konuşmalar PM üyelerinin alkışlarıyla karşılandı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı toplantıda seçim çalışmaları gözden geçirildi.