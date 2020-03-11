CTP Piyangosu'nun talihlisi Benzinci ödülünü aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin her yıl kuruluş yıldönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeden birisi olan Mercedes CLA 180 marka aracın talihlisi aracını teslim aldı. 153080 numaralı biletin sahibi Serkan Benzinci, Kombos’a giderek ödülünü CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’dan teslim aldı.