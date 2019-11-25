CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: ‘Hedef geliri düşürerek, kamu- özel ortaklığı mı?’

Meltem SONAY

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Grubu adına, telekomünikasyon servisi yasası altında yapılan tüzükteki değişikliğe işaret etti ve ücretlerdeki indirimi anımsattı.

İçinde bulunulan dönemde, vatandaşın cebini rahatlatacak indirimlerin gerekliliğine vurgu yapan Özdenefe, buna karşın, 3 milyon dakika civarında konuşma trafiğinde de ciddi bir değişiklik de yokken, bu indirimin altında yatan gerekçeleri sordu.

Arada oluşacak açığın nasıl değerlendirileceğiyle ilgili bilgi talep eden Özdenefe, ilgili paydaşlarla fikir alış- verişinde de bulunulmadan gidilen indirimle ilgili sendikanın da açıklamalarına işaret etti.

Hükümet programında ‘kamu- özel ortaklığı’ndan bahsedildiğine işaret eden Özdenefe, hedefin kurumun gelirlerinin düşürülmesi ve bu ortaklığa gidilmesi mi olduğunu da sordu.

İndirimin yaratacağı sonuçlarla ilgili hesap yapılıp yapılmadığını soran Özdenefe, “Dramatik indirim var, maliyetin çok altına hizmet verilecektir, gerekçesi nedir, hayat pahalılığı ödemelerine yansıyacak mı, kurum ne kadar zarara uğrayacaktır, bütçeye nasıl yansıyacaktır” diye sordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Daireyi ortadan kaldırma düşüncesi yok”

Net rakamları açıklamak için Kasım sonunu beklemek gerekeceğini ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, gelirlerin ‘bakanlığın kasasına’ gittiğini ve pay edildiğini söyledi.

8 bin 300 sabit ses abonesindeki dakika ücretlerinde düşüş olduğu için bir adım atıldığını savunan Bakan Atakan, ‘ezelden beridir Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirileceğinin söylendiğini ve orada çalışanların işiyle ilgili endişeleri olduğunu’ söyledi.

Sendikaya defa defa orada ‘alt yapı- üst yapıya yönelik bir düzenleme’ yapılacağının da söylendiğini ifade eden Bakan Atakan, buradaki düzenlemenin ‘hayat pahalılığı’ ile ilgili de ciddi bir değişiklik sağlamadığını savundu.

Ağustos – Eylül ayında13-14 milyon civarı kontör kullanımı olduğunu söyleyen Atakan, indirimle bir avantaj sağlandığı için kullanıcıların sabit telefonlara yönlendiğini, kesin rakamların da Kasım sonu görüşeceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, daireyi ortadan kaldırma veya küçültme düşüncesinde olunmadığını, alt yapıya 25 milyon ayrıldığını söyledi.

Pahalılaşan hayat içerisinde tüketiciye bir avantaj sağlanmak istendiğini, ciddi bir zarar olması halinde yeniden bir değişikliğe gidilebileceğini de belirtti.

Yapılan indirimin günün sonunda ‘maliyetlerin sonunda’ bir tablo çıkardığını belirten Atakan, kullanımı artırarak aradaki farkın kapatılmasının mümkün olduğunu savundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Bir hesaplama var mı?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 8 Kuruş’tan 1 Kuruş’a indirmek suretiyle kullanımı artırarak geliri artırma hesabının yapılıp yapılmadığını yoksa bunun ‘bir deneme mi’ olduğunu sordu.

Erhürman, ortada bir hesaplama olup olmadığına ilişkin bilgi istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ‘çekilebilecek alt sınırın’ 1 Kuruş olduğu için 8 Kuruş’tan 1 Kuruş’a indirildiğini kaydetti.

Vatandaşa tekrarsan ‘sabit hattı ve avantajlarını’ hatırlatma gailesinde olduklarını söyledi.

Arıklı Kooperatif Merkez Bankası’na borcu sordu…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi’nin Kooperatif Merkez Bankası’na borcunu sordu. Bu indirimle borcun ne olacağı ile ilgili de bilgi istedi. Atakan, borçla indirimin ilgisi olmadığını söyledi.

Denktaş: “Altyapı ile ilgili ‘özelleştirme’ kararı mı var?”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, dairenin altyapısında bir özelleştirme kararı olup olmadığını sordu. Atakan olmadığını ifade etti.