CTP Mağusa Gençlik Örgütü  Başkanı Uygar Küçüksu oldu

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi dün akşam 20. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongrede ilçe yönetim kurulu belirlenirken, tek aday olan Uygar Küçüksu yeniden başkanlığa getirildi. Kongrede Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı. Kongre divanın oluşturulmasıyla başladı. EDON’dan gelen mesajın okunması ve Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler’in konuşmasıyla devam eden kongrede, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile Genel Başkan Tufan Erhürman da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından faaliyet raporu okunarak onaylandı. Kongre, başkanlığa getirilen Uygar Küçüksu’nun katılımcılara hitabıyla son buldu.

ERHÜRMAN: KIBRIS SORUNUNDA DA SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA KONUSUNDA DA CTP’YE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında, bir yandan ülkemiz ve halkımız ekonomik açıdan zor bir dönemden geçerken, diğer yandan da Kıbrıs sorununda nispeten hareketli günler yaşandığını, her iki sorunla ilgili olarak da CTP’ye çok iş düştüğünü, o nedenle Parti’nin, başta Gençlik Örgütü olmak üzere tüm örgütleriyle dinamik bir biçimde süreçlere müdahil olması gerektiğini söyledi. Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi neticesinde yaşanan sıkıntıların aslında yapısal meselelerle doğrudan ilgili olduğunu, ithalata bu denli bağımlı olmanın sorunları büyüttüğünü belirten Erhürman, Kıbrıs sorununun çözülmesinden önce de sonra da Kıbrıs Türk halkının sağlam bir ekonomiye, daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ülkemizdeki istihdam olanaklarının yetersizliği ve var olan istihdam alanlarında da yurttaş olan gençlerimiz yerine yabancı işçilerin çalışması gibi konularda mutlaka çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, yaptığımız çalışmalar “bir yandan yeni istihdam alanları yaratırken, diğer yandan da var olan istihdam olanaklarının yurttaşlarımız tarafından daha fazla kullanılmasını sağlamaya yöneliktir” dedi.

Kongre’nin yapıldığı günün Derinya ve Aplıç kapılarından geçişlerin başladığı güne denk gelmesine de değinen Erhürman, bu kapıların açılması hem iki halk arasında güven ve işbirliğinin sağlanmasına hizmet edecek, hem de iki halkın ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracaktır. Gerginliklerin iki tarafa da kaybettirdiğini, işbirliklerinin ise iki tarafa da kazandırdığını kanıtlayan bu gibi örneklerin çoğalması, Kıbrıs sorununun çözülmesinin gerekliliğinin ve yararının, bu sorunun çözülmediği her gün aslında iki halkın da kaybettiğinin daha rahat kavranmasına katkı sağlayacaktır” diyen Erhürman, Kongre’nin Gençlik Örgütü’nün Mağusa’daki çalışmalarına ivme katması dilekleriyle konuşmasını tamamladı.

DEDELER: SAHAYA İNMEMİZ GEREKİYOR

Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler konuşmasına kapıların açılmasını selamlayarak başladı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu’nda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Dedeler, gençliğin örgütlenmesinin önemine değindi. Mücadeleyi artırarak yollarına devam etmeleri ve sahaya inilmesi gerektiği üzerinde duran Dedeler, gençlerin ekonomik sıkıntılarına da dikkat çekti.

KAYALP: SİYASET AL-VER İLİŞKİSİ DEĞİLDİR

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise gençlik örgütüne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bayrağı daha ileriye taşıyacak arkadaşlarına başarı diledi. Üç yıldır üzerinde çalışılan Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını nedeniyle duygulu ve gururlu olduklarını ifade eden Kayalp, Mağusa’nın birleşmesinden duyduğu mutluluğu belirtti. Kalbi ve beyni ile CTP’yi destekleyen gençlerin varlığını önemsediklerini kaydeden Kayalp, siyasetin al-ver ilişkisi olmadığını, ideoloji ve gönül bağı meselesi olduğunu vurguladı.

KÜÇÜKSU: SARI KARINCALAR GİBİ…

Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığına yeniden getirilen Uygar Küçüksu yaptığı konuşmada, gençlik örgütünün ülkedeki en aktif örgüt olduğunu, toplumsal etkinliklerde yer aldığını, insan ve hayvan hakları için çalıştığını belirtti. CTP’nin dayanışma ruhunun sekteye uğratılmasına gençler olarak izin vermeyeceklerini de ifade eden Küçüksu, gençlerin dinamizmi ve farklı perspektiflerden meselelere bakma kabiliyetleri nedeniyle siyasi mücadelede çok önemli yeri olduğunu belirtti. Yeniden sarı karıncalar gibi sokakta olacaklarını vurgulayan Küçüksu, yaşamın içinde olacaklarını, özgürlükçü, demokratik bir düzen için çalışacaklarını kaydetti.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Uygar Küçüksu’nun başkan seçildiği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Burcu Arıkel, Hüseyin Sencar, Erol Adem, Tuğçe Erdönmez, Mehmet Özadalı, Hasan Can Sermet.