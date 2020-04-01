CTP Mağusa Belediyesi Meclis Grubu’ndan Covid-19 önerileri

Küresel salgın Covid-19 nedeniyle Mağusa Belediyesi’ne yapılan çağrıda denetimlerin artırılması istendi, hükümete de “Belediyelerden yapılacak kesinti kabul edilemezdir” çağrısı yapıldı.



CTP Meclis Gurubu adına Hüseyin Manik tarafından Belediye Meclisi’ne sunulan önerilerde, hükümetin yerel yönetimlere yönelik kesintinin “kabul edilemez” olduğu belirtildi.



Mağusa Belediyesi olarak hükümete çağrı yapılması istenen önerilerde, “Hükümetin ek ödenek, bilgi paylaşımı, ilaç ve ekipman yardımına ihtiyaç vardır” denildi.



“Bugünkü zor koşullarda belediye personelinden hangi nedenle olursa olsun maaş kesintisi yapılması uygun değildir” denilen önerilerde, personelin yeniden görevlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.



Şu görüşlere yer verildi:

“Belediye personelinin çalışma esnasında kişisel güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için gerekli malzemenin ve ekipmanın süratle tedarik edilmesi, çalışma düzeninin buna uygun organize edilmesi ve temizlik hizmetlerinin aksatılmaması gerekmektedir. Diğer belediye çalışanlarından uygun olanlarının evden çalışması ve değişen önceliklere göre personelin yeniden görevlendirilmesi doğru bir adım olacaktır”





“Tasarruf şarttır”

Mağusa Belediyesi’ne geçmiş döneme ait borçların peşin ödenmesi durumunda indirime gidilmesi istenirken, temsil ve ağırlama, izaz ve ikram gibi giderlerden tasarruf edilmesi istendi.

CTP Meclis Gurubu adına Hüseyin Manik tarafından Belediye Meclisi’ne sunulan öneride şu görüşlere yer verildi:

“Bu dönem için bütçede düzenleme yapılarak kullanılmayacak olan kalemlerden acil ihtiyaç olan kalemlere aktarma yapılması uygundur. Bu bağlamda temsil ve ağırlama giderleri, izaz ve ikram giderleri, derneklere ve birliklere yardım giderleri, kültür sanat etkinlikleri, yeni projeler gibi kalemleri sıfırlanarak maaş ödemek için tasarruf yapılmalı ve ayrıca korona virüse karşı mücadelede ihtiyaç duyulan kalemlere aktarılması sağlanmalıdır.

“Yurttaş bilgilendirilsin”

Ayrıca şu öneriler de yapıldı:

“Belediye çalışmaları ile ilgili periyodik olarak ve şeffaf bir biçimde vatandaş bilgilendirilmelidir. Zabıtaların polisle koordineli sokakta görev alması, polisin artan yüküne yardımcı olması ve vatandaşın sıkıntılarını çözmede bu konuda daha aktif kullanılması uygun olacaktır. Market, banka ve diğer açık işletmeler sağlık açısından daha sık denetlenmelidir. Bankalar ile borçlarımızın ötelenmesi tekrardan gündeme alınmalı taksit ertelenmesi talep edilmelidir, ek borçlanma bu dönemde son derece yanlış ve tehlikeli bir adım olacağından düşünülmemelidir.”

“Su gelmiyor”

“Bilindiği gibi Türkiye’den şu anda adamıza su gelmemektedir. Yaz aylarında gelişebilecek su sıkıntısıyla ilgili alınması gereken tedbirler derhal alınmalı, su arıtma tesisine gerekirse ödeme yapılarak, yarı kapasitede çalışan tesisin tam kapasite çalışır hale gelmesine yardımcı olunmalıdır. Halka su tasarrufu çağrısı yapılmalı, belediyenin su sarfiyatı azaltılmalıdır.”



Önerilerde ayrıca belediye toplantılarının online yapılması, mali kaynak arayışı gibi noktalar da gündeme taşındı.