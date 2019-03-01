CTP Lefke İlçe Başkanı yeniden Vehit Nekipzade

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İlçe kongreleri dün akşam Lefke’de başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen Lefke İlçesi 2. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Vehit Nekipzade yeniden göreve getirildi. İlçe Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun da belirlendiği kongrede Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri de yer aldı. Kongre partiye emek vermiş ve aramızdan ayrılan yoldaşların anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Kongre divanının oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı. Genel Başkan ve Genel Sekreterin hitaplarının ardından İlçe Başkanı katılımcılara seslendi.

Erhürman: CTP’nin alnı açıktır, ne söylediysek arkasında durduk

Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, kongredeki hitabında hükümet icraatlarını aktararak görevde geçen bir yılda yapılanları özetledi. Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmeleri de ele alan Erhürman, Aplıç Kapısı’nın sadece barışa değil ekonomik aktiviteye de açılmış bir kapı olduğunu belirterek bölgedeki gençlerin girişim yapması için çağrıda bulundu. Bir yılda girişimcilere yapılan yardımlarla üretimi desteklediklerini de kaydeden Erhürman, hükümetin vizyonu olduğunu ve kısıtlı kaynağı olsa da bunu doğru hedefler için kullandığını belirtti. “Bu sıkıntılı koşulların içinde bir sürü iş yapıldı. Bunların yok sayılmasını sağlamaya çalışanlar var. Buna izin vermeyiz” diyen Erhürman, istihdamın ve üretimin artması için çalıştıklarını kaydetti. Bu kısa süre zarfında yerel kaynaklardan elde edilen suyun Güzelyurt bahçelerine ulaştırıldığını hatırlatan Erhürman, yine bu dönem içinde senelerdir insanların elde tutup bir kuruşluk yatırım yapmayıp hava parasına satarım diye beklediği sanayi arazisi tahsislerinin de iptal edildiğini ve yatırım yapacaklara tahsis edildiğini ifade etti. Seçim dönemi hizmet, üretim, adalet ve haysiyet adına sözler verdiklerini kaydeden Erhürman, yapılan istihdamların adil bir biçimde ağırlıklı olarak kadrolu yapıldığını ve sınavla, münhalle gerçekleştirildiğini belirtti. CTP’nin halka taahhüdü olduğunu söyleyen Erhürman, “CTP’nin alnı açıktır. Ne söylediysek söylediğimizin arkasında durduk, yaşadığımız ekonomik sorunlara rağmen sözlerimizi tutmak için elimizden geleni yaptık” dedi.

CTP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracak

12 aydır her hafta ‘bu hükümet gitti’ şeklinde yorumlar yapıldığını ifade eden Erhürman, “Kimileri hükümette olmadığı zaman ‘biz hükümete geliyoruz’u satmaya çalışıyor. Çünkü bir ilke yok, politika yok, sadece hükümet olanaklarını kullanma amacı var. Bunlar bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyor. Hükümet ortaklarımızla herhangi bir sorunumuz yok. Samimiyetle ve birbirimize güvenerek çalışıyoruz. Yaratılan yıkımı ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Spekülasyonların esiri olmayacağız. Biz orada burada söylenenlere değil, ortaklarımızın yüzümüze bakarak söylediklerine inanıyoruz. Biz sözlerimizin arkasındayız. Ortaklarımızın da sözlerinin arkasında duracaklarına güveniyoruz” dedi.

Erhürman Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, “Düşüncemiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tartışmaların çok erken başlatıldığı yönündedir. Ama madem ki başlatıldı Genel Sekreterimizin aylar öncesinde söylediğini ben de Lefke’deki bu ilk ilçe kongremizde söylemiş olayım. Evet CTP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracaktır. Ancak şu an için benim de partimin de gündeminde olan Cumhurbaşkanlığı seçimi değil ülkenin ve halkımızın yaşamakta olduğu sorunlardır. Günü geldiğinde parti yetkili organları kararını verir ve adayımızı açıklar. Bugün bütün gücümüzle ülkenin ve halkımızın sorunlarının çözümüne odaklanmaktan başka gailemiz yoktur” dedi.

Sorakın: Partiye ciddi katılımlar oldu

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefke İlçesi’nin iki seçim yaşadığını her ikisinde de birinci parti çıkıldığını belirtti. Bunun CTP’nin ortaya koyduğu siyaset nedeniyle ve CTP’ye gönül veren arkadaşların çalışmaları sayesinde olduğunu kaydetti. Lefke’de örgütlenmenin zor olduğu zamanları aktaran Sorakın, zamanında aday bulmaya zorlanılan Lefke’de bugün çok iyi noktada olduklarını belirtti. CTP’nin 2016’daki kurultayından sonra örgütlenme çalışmalarına sarıldığını söyleyen Sorakın, partiye ciddi katılımların olduğunu belirtti. Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmelere değinen Sorakın, CTP’nin kurulduğu günden beri federasyonu sağlamak için çalıştığını, çok bedeller ödendiğini, bugünlere gelmenin kolay olmadığını belirtti. Mücadelenin devam ettiğini kaydeden Sorakın, barışı ülkede hakim kılmak için daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

Nekipzade: Halkımızın CTP’den beklentisi büyük

Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade yaptığı konuşmada henüz iki yıllık ilçe tarihi olan Lefke’de yapılan icraatları aktardı. CTP’nin hükümette olduğu dönemlerde yurttaşların beklentisinin yükseldiğini, çıtanın yükseldiğini çünkü halkın umudunun CTP olduğunu kaydeden Nekibzade, sorunları çözme kabiliyeti ve kadroları olan CTP’nin yürüttüğü politikalar sayesinde ülkede yapılmayanların yapıldığını söyledi. Nekibzade, Aplıç Kapısı’nın açılmasıyla Lefke’de karşılıklı geçişlerin hatırı sayılır derecede olduğunu, karşılıklı temaslarla barışın daha erken geleceğini belirtti. Geçmiş hükümet döneminde liman yolunun yılan hikayesine döndüğünü hatırlatan Nekibzade, bu hükümet döneminde bu sorunun da ortadan kaldırıldığını kaydetti. Bölgeye sağlık alanında yapılan yatırımları da aktaran Nekibzade, Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’nin doğum bölümünün yeniden hizmet vermesini beklediklerini ifade etti. Yeni hastanenin temelinin de en kısa sürede atıldığını görmek istediklerini belirten Nekibzade, ilçe olarak Lefke’nin eksiklerine de değindi.

İlçe yönetimi belirlendi

Kongrede yeni ilçe yönetim kurulu da belirlendi. İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Burhan Eraslan, Selçuk Atakan, Fehmi Kurtboğan, Kazım Olgu, Meftune Hocalı, Mehmet Türkay Fotalı, Tuncay Sarıyer, Müge Öreç, Yağmur Şahmaran Uçar, Feysan Türkay. İlçe Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ali Özadalı, Yaşar Oduncuoğlu, Birsen Hacımulla, Pamir Nekipzade (Yedek), Mehmet Muhammet Diker (Yedek).