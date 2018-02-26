CTP köy gezilerini sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçesi, bölgeye bağlı köylere yönelik başlattığı köy ziyaretlerine geçtiğimiz gün devam etti. Ziyarete Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı. Beyarmudu, Türkmenköy ve Akdoğan’a düzenlenen gezilerde esnaf ve köylerdeki yurttaşlarla buluşuldu. Esnafın sorunlarını dinleyen CTP heyeti, üretilecek çözüm önerilerini de detaylı olarak ele aldı. Köylerin yaşadığı sorunları hakkında bilgi alan heyet, hükümetin bu sorunlara yönelik bakış açısını da yurttaşlarla paylaştı.

TARIMSAL ALANLAR KORUNACAK, ÜRÜN KALİTESİ ARTIRILACAK

Köylülerin tarım ve hayvancılık alanında yaşadığı sorunlar üzerine konuşma yapan CTP Mağusa milletvekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal alanların korunmasının hükümet programında yer aldığını ve hayvancılıkta yaşanan hastalıkların kayıt altına alınması ile ürün kalitesinin halk sağlığı açısından daha iyi noktalara taşınabileceğine vurgu yaptı. Şahali, bundan sonraki köy gezilerinde de halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini, insan yaşamını etkileyen tarımın ve hayvancılığın herkes tarafından takip edilip sorgulanması gerektiğini ifade etti.