"CTP, Kıbrıs sorununu çözebilecek bir Cumhurbaşkanı istemeli"

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, BRT’de katıldığı Paradigma programında gündemi değerlendirdi.

CransMontana sonrası diyalog sıkıntısı baş gösterdiğine işaret eden Talat, “Türkiye ile diyalog bitti, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile anlamlı diyalog sona erdi. Böyle giderse, BM Türkiye’de başka burada başka mesaj alırsa üçlü görüşme olsa bile hiçbir şey olmayacak.Şu anda görüşme yok, müzakere yok, hiçbir şey yok” dedi.

Programda CTP’nin Kıbrıs konusuna yaklaşımına ilişkin değerlendirmede de bulunan Talat, CTP’nin, Kıbrıs sorununu çözebilecek bir Cumhurbaşkanı istemesi gerektiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununu çözme kapasitesine sahip birisi olmalıdır” diyen Talat,“Bu da Kıbrıs sorununun çözümünde önemli oyuncu olan bütün taraflarla diyalog kurabilme yeteneği olan birisi olmalıdır. Görüyoruz ki bugün böyle bir Cumhurbaşkanlığı yok” dedi.

Talat, “Bazıları Türkiye’ye laf söyleyen bir Cumhurbaşkanı istiyor. Ben çözümü kotarabilecek bir Cumhurbaşkanı istiyorum. Türkiye’ye laf söyleyen çok insan var. Facebooklar dolu. Her birini Cumhurbaşkanı yapın o zaman. Türkiye’ye laf söyleyecek bir cumhurbaşkanı istiyorsanız çok aday var” şeklinde konuştu.