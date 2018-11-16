CTP Kıbrıs Çalışma grubu ANASTASİADİS'le

Çalışmalarını sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu, bir süre önce Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, bugün de Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Kıbrıs sorununda gelinen son aşamanın ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Çalışma Grubu görüşlerini Kıbrıslı Rum lider ile paylaştı ve son günlerde gündemde olan siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunda Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini aktardı.

Çalışma Grubu ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un görev tanımı ve yol haritasını taraflarla birlikte oluşturmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdığı bu dönemde herkesin bu çabaya yapıcı katkı sağlamasının önemi vurgulandı.

Kıbrıs Çalışma Grubu geçtiğimiz günlerde de AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou ile de bir araya gelmişti.

Grup ayrıca 20 Kasım tarihinde DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitou ile de görüşecek.

"Görüşme olumlu geçti"

CTP Çalışma Grubu ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Anastasiadis, densenteralize federasyon modelinin hiçbir şekilde siyasi eşitlik olgusunu ortadan kaldırmadığını ifade etti. Görüşmenin olumlu ve yapıcı bir havada geçtiği de bildirildi. (CNA)