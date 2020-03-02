CTP ‘istihdam ve yurttaşlıkları’ sordu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu Meclis’e yazılı soru önergesi sundu, Hükümet’e 2020 yılında yapılan istihdamlar ve verilen yurttaşlıkları sordu.

Çok sayıda istihdam ve vatandaşlık iddiası oluğuna işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, çok kısa sürede Hükümet’in 2020 içindeki istihdam ve vatandaş sayısını paylaşmasını talep etmişti.

Elinde veri olmamasına karşın çok sayıda istihdam yapıldığı ve yurttaşlık verildiğini konuşulduğunu söyleyen Erhürman, açıklama istemişti.

Meclis’e, ‘Başbakan veya ilgili Bakan’ın cevaplaması’ talebiyle sunulan soru önergesinde şunlar soruldu;

1 Ocak 2020 tarihinden, 1 Mart 2020 tarihine kadar;

-Bakanlar Kurulu kararı ile kaç vatandaşlık verilmiştir?

-Bakanlık kararı ile kaç vatandaşlık verilmiştir?

-Hangi statüde olursa olsun, kamuya kaç kişi istihdam edilmiştir?