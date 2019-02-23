Güzelyurt İlçesi’nin organize ettiği buluşmada Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım Bakanı Erkut Şahali, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ile milletvekilleri Armağan Candan, Fikri Toros ve Salahi Şahiner yer alarak konuşma gerçekleştirdi. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda sorunlar, çözüm önerileri ve yasal düzenlemeler tartışıldı. Bölge insanı özellikle üretim konuları üzerinde durdu.

CANDAN: ÇÖZÜME EN YAKIN ÇERÇEVE FEDERAL ÇÖZÜMDÜR

Katılımcılara Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi veren CTP Güzelyurt Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Armağan Candan, Kıbrıs Türk halkının mevcut durumu kabul etmediğini, karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşma istediğini belirterek Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini garanti altına alan BM çerçevesinden çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Sorunu’nun çözülmesinin hayatın her alanına olumlu katkıları olacağını ifade eden Candan, bundan böyle sonuç alıcı bir müzakereye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 26 Şubat'ta yapılacak olan iki liderin görüşmesinde Rum tarafının son zamanlarda yapılan tartışmalar ışığında nasıl bir federasyon istediğini netleştirmesi gerektiğini hatırlatan Candan, Kıbrıs Türk halkının adanın bütünü üzerindeki haklarını kaybetmesine neden olabilecek farklı çözüm şekillerinin getireceği sakıncalara dikkat çekti.

BESİM: KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Akçaylılara hitap eden Sağlık Bakanı Filiz Besim ise bir yıllık görev süresi içerisinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan fiziki iyileştirmeler, Adli Tıp, Böbrek Nakil Merkezi, Çocuk Bölümü ve birçok alanda yapılan hizmetleri anlattı. Besim bu dönemde Merkezin yükünün azaltıldığını, Lefke’den Karpaz’a kadar birçok sağlık merkezinin güçlendirildiğini söyledi. Birçok sağlık ocağına ve sağlık merkezine personel ile cihaz takviyesi yapıldığını aktaran Besim, hizmeti halkın ayağına götürmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Devlet laboratuvarına yapılan yatırımları, Kalkanlı Yaşam Evi, Güzelyurt Hastanesi inşaatı, Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi ile Acil Servis ve daha birçok konuda yapılan işleri anlatan Besim, Koruyucu Sağlık Hizmetine çok önem verdiklerini dile getirdi.

ŞAHALİ: ÇAĞDAŞ ÜLKELERİN YÜRÜDÜĞÜ YOLDA YÜRÜMEK HEDEFİNDEYİZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Erkut Şahali tarım alanında sağlıklı bir tarım kayıt sistemine geçmek için uğraştıklarını söyledi. AB normlarına uygun bir kayıt sistemi ile yolumuza sağlıklı bir şekilde devam edebileceğimizi ifade eden Şahali, bunu başaramazsak çözüm olsa bile yine sorun yaşayabileceğimizi söyledi. Hedeflerinin narenciyeyi Avrupa piyasasına sokmak, hayvan hastalıklarını azaltmak, virüssüz fidan yetiştirmek, Tarım Sigortası Fonunu güçlendirmek olduğunu söyleyen Şahali, standardı belirlenmiş bir tarım politikasını yaratmak hedefinde olduklarını ifade etti. Kıt olan su kaynağını verimli kullanmak, kullanılan suyu yeniden dönüştürmek, dere ve göletleri verimli bir şekilde kullanmak gibi konulara özel önem verdiklerini söyleyen Şahali, tarıma uyguladıkları destek politikasını günün ihtiyaçları ve kaynakların en etkin şekilde kullanılması ilkeleri çerçevesinde ele aldıklarını vurguladı.

NAMİ: TEKNO PARK İŞ SAHASI YARATACAK

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise narenciye alımlarının iyi gittiğini, Cypfruvex’i toparlamaya çalıştıklarını, Hal Yasası çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Belediyeler ile işbirliği halinde sanayi bölgelerinin sorun bölgesi olmaktan kurtarılmaya çalışıldığını, yeni bir Organize Sanayi Bölgesi Yasası hazırlamakta olduklarını ve kurulacak Tekno Park ile birkaç yıl içerisinde birçok insana iş olanağı açılacağını ifade etti. Öncelikli kalkınma bölgelerinde esnafa düşük faizli kredi verdiklerini ve yaratılan kaynakla yakında Kalkınma Bankası'ndan Güzelyurt bölgesi de dahil olmak üzere faizsiz kredi verebileceklerini ifade eden Nami, TC kaynaklarının da yakında akışa geçeceğini vurguladı. Enerji sektörüne en doğru ve ucuzluk getirecek yatırımları getirmek uğraşı içinde olduklarını ifade eden Nami, uyumlu bir Bakanlar Kurulu olduğunu ve devletin verdiği her sözün arkasında olduğunu belirtti.