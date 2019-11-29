CTP heyeti İmar Planı hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Cumhuriyetçi Türk Partisi MYK üyesi ve Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam, Parti meclisi üyeleri, Onur Olguner ve Birol Karaman’dan oluşan CTP heyetini kabul ederek, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çerçevesindeki öneri ve görüşlerini dinledi.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığında gerçekleşen toplantıda, CTP heyeti ile Şehir Planlama Dairesi Müdürü ve planlama ekibi birlikte son aşamayı değerlendirdi.

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Baybars, CTP heyetine yapıcı önerilerinden dolayı teşekkür ederek, makul olan görüşleri değerlendireceklerini belirtti.

CTP Heyeti, genel olarak Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar planıyla ilgili zaten dörtlü koalisyon döneminde de destek olduklarını ve katkı amaçlı bazı görüşlerinin plana dahil edilmesiyle desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi planlama ekibiyle yapılan istişare sonrası, yapılacak yeni inşaat başvurularında atık su arıtma, yağmur suyu draenaj ve benzeri altyapı faaliyetleri için belediyelere fon ayrılmasının, 51/95 belediyeler yasasında yapılması öngörülen değişiklikte yer alması konusunda hem fikir olundu.

İmar planı kapsamında yer alan eylem planında ilk 5 yıl içerisinde ulaşım master planı hazırlanması konusunda da hem fikir olunarak, bu öneri Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Plana aktarıldı.

Ayrıca taşkın riskiolan alanlarda yapılacak olan planlama onayı başvurularının su işleri dairesi, belediye ve/veya kaymakamlık tarafından hazırlanacak Taşkın Riski Yönetim Planına uygun olarak sonuçlandırılması hususunda da hemfikir olunarak bu ortak görüşteGazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Plana yansımış oldu.

İçişleri Bakanı Baybars, CTP heyetinin plana dair önerilerini detaylı şekilde aldıklarını ve makul olan yapıcı görüşlerin İmar Planına aktarıldığını belirtti.

CTP heyeti de plana katkı koymak amacında olduklarını ve CTP olarak yapmış oldukları önerilerin İmar Planında aktarılmasından memnun olduklarını belirtti.

Bakan Ayşegül Baybars, CTP Heyetine yapmış oldukları makul öneri ve görüşleri için teşekkür etti.