CTP heyeti Ankara’da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Ankara temaslarına TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile görüşerek başladı. Kıbrıs Sorunu’nda gelinen aşama ve Cenevre öncesi fikir teatisinde bulunmak üzere milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Armağan Candan ile Ankara’da bulunan Erhürman, Türkiye’de yaşanan terör olaylarına ilişkin Çavusoğlu’na CTP'nin duyduğu üzüntüyü iletti. Cenevre görüşmeleri öncesi son durum değerlendirmesi yapan heyetler müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ankara temaslarında ikinci durak CHP

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Ankara temaslarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti ile görüşerek devam etti. CHP Genel Merkezi’nde bir saat süren görüşmede iki ülkenin sorunlarına değinildi. Cenevre görüşmeleri öncesi fikir teatisinde bulunmak üzere Ankara’da bir dizi temas başlatan Genel Başkan Erhürman, beraberindeki milletvekilleri Armağan Candan ve Mehmet Çağlar ile CTP’nin Kıbrıs müzakerelerine yönelik görüşlerini aktardı. İki parti arasındaki iletişimin artırılmasında mutabık kalındı.