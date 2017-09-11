Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçesi, bölgedeki narenciye üreticilerine ziyaret düzenleyerek sorunları dinledi. Ziyarete Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt bölgesi milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Hüseyin Erçal ile Gazimağusa milletvekili ve Örgütlenme Sekreteri Erkut Şahali katıldı. Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın ile görüşen CTP heyeti, UBP-DP Azınlık Hükümetinin 18 aydır görev başında olduğunu ancak üreticilerin yaşadığı sıkıntılar karşısında sessizliğini koruduğunu ve üreticilerin kan ağladığını ifade etti.

Şahali: “Gelişigüzel kuyu izinleri vermeye devam ediyorlar”

Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret eden CTP heyeti adına konuşan Örgütlenme Sekreteri Erkut Şahali, UBP-DP Azınlık Hükümetinin sadece narenciye üreticilerine karşı değil, tüm toplumsal kesimlere karşı duyarsız kaldığını söyledi. Hükümetin ilgilendiği esas konunun yandaşlarına kaynak ve peşkeş dağıtmak olduğunu dile getiren Erkut Şahali, Güzelyurt’taki narenciye üreticileri için hayati önemde olan Türkiye’den gelen suyun henüz üreticilere ulaşmadığını belirtti. Bu konuda hükümetin verebileceği herhangi bir izahat olmadığını vurgulayan Şahali, yerel su kaynaklarıyla ilgili herhangi bir niyeti olmayan bu hükümetin, gelişigüzel kuyu izni verdiğini dile getirdi.

“Kuyular özel çıkarlar için kullanılıyor”

Şahali, bölgedeki kapalı aküfer bölgesindeki mevcut su kuyularının hala çalıştığını ve özel çıkarlar için kullanıldığını tespit ettiklerini belirtti. Mağusa ve Lefkoşa’ya su sağlayan kuyuların özel şahıslara devredildiğini açıklayan Erkut Şahali, “Yeraltı sularının kullanılmasıyla ilgili herhangi bir çalışma ortada yok. Türkiye’den gelen suyla ilgili bizim hükümetimiz susarken, ancak TC yetkililerinden bilgi almak mümkün oluyor. Tünel inşaatıyla ilgili süreç TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Bu durum kabul edilebilir değil, hükümet eğer böyle yapmaya devam edecekse orada oturmalarının bir anlamı olmaz” diye konuştu.

Akçın: “Su konusunda büyük sıkıntılar var”

Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, su konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını, Türkiye’den gelen suyun denize aktığını ve bahçelerini sulayacak su bulamadıklarını söyledi. Tarımsal amaçlı suyun kendilerine ne zaman ulaşacağını bilmediklerini kaydeden Turgut Akçın, üreticinin dayanacak gücü kalmadığını ve kan ağladığını ifade etti. En iyimser tahminle 2018 yılı sonunda tüm bahçelerin kurumuş olacağının tahmin edildiğini vurgulayan Akçın, “Tarımsal amaçlı suyun ne zaman geleceği ve ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hiçbir bilgimiz yok. Bu konuda gerek ilgili bakanlığa gerekse Başbakanlığa yazdığımız hiçbir yazıya cevap alamadık. Cypfruvex’in üretici dostu bir kurum olması gerekirken üreticiye sırtını döndü. Hükümet tarafından atanan yönetim kurulu üyelerinden birkaçı, başka ihracatçı firmalar adına faaliyet gösteriyor” şeklinde konuştu.