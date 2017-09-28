CTP Güzelyurt İlçesi Ocak kongrelerine başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçesi, Aşağı Bostancı, Yukarı Bostancı ve Zümrütköy Ocak kongrelerini gerçekleştirdi. Örgüt çalışmalarının değerlendirildiği ve yetkili organlara yeni yöneticilerin seçildiği kongrelere Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt bölgesi milletvekilleri Armağan Candan, Hüseyin Erçal ve Mehmet Çağlar da katıldı. Kongrelerde yapılan konuşmalarda örgüt çalışmaları hakkında partililere bilgi verildi ve sorunlara çözüm önerileri üretildi. İlçe Başkanı Doğan Şahali, 2018 yılında yapılacak yerel ve genel seçimlerin Kıbrıslı Türkler için hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Ocak yönetimleri belirlendi

Yapılan seçimlerde Aşağı Bostancı Ocak Örgüt başkanı Sultan Uzcan olurken, Hüseyin Büyükoğlu sekreter, Mustafa Pire veznedar, Topel Keskiner ve Doğan Tilki faal üye olarak görev aldı.

Yukarı Bostancı Ocak Örgüt başkanı Lokman Taliman olurken, İbrahim Akgüven sekreter, Mehmet Mikro veznedar, Ramazan Aslan ve Özkan Akçın faal üye olarak görev aldı.

Zümrütköy Ocak Örgütü başkanı ise Hakan Oruz Başkan olurken, Hüseyin Koçak sekreter, İnanç Kanıpek veznedar, Ahmet Bayram, Vurkan Resmi ve Ganim Tamakan faal üye olarak görev aldı. Çağkan Garanti ise Gençlik Örgütü sekreteri görevine getirildi.