CTP Güzelyurt Belediye Meclis Üyeleri: “Halk belediyenin mali yapısını bilmek istiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Belediye Meclis üyeleri, Güzelyurt halkının belediyenin ana gelir kalemlerinin ne olduğunu ve paranın nereye harcandığını bilmesi gerektiğini belirterek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan beklentilerini dile getirdi.

CTP Belediye Meclis Üyeleri Cemal Darbaz, Aliye Gilanlıoğlu, Veleddin Taşkent, Tansay Doğu, Uğur Saygılı ve Cemal Kaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, belediyenin mali yapısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, Başkan Mahmur Özçınar’a bir takım sorular yöneltti.

Bu dönemde belediyeler yasasından doğan haklarını her platformda kullanacaklarını açıklayan,

Güzelyurt Belediye Meclis Üyeleri, Güzelyurt Belediye Başkanlığı’ndan şu taleplerde bulundu: