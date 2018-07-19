CTP Güzelyurt Belediye Meclis Üyeleri: “Halk belediyenin mali yapısını bilmek istiyor”
Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Belediye Meclis üyeleri, Güzelyurt halkının belediyenin ana gelir kalemlerinin ne olduğunu ve paranın nereye harcandığını bilmesi gerektiğini belirtti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Belediye Meclis üyeleri, Güzelyurt halkının belediyenin ana gelir kalemlerinin ne olduğunu ve paranın nereye harcandığını bilmesi gerektiğini belirterek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan beklentilerini dile getirdi.
CTP Belediye Meclis Üyeleri Cemal Darbaz, Aliye Gilanlıoğlu, Veleddin Taşkent, Tansay Doğu, Uğur Saygılı ve Cemal Kaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, belediyenin mali yapısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, Başkan Mahmur Özçınar’a bir takım sorular yöneltti.
Bu dönemde belediyeler yasasından doğan haklarını her platformda kullanacaklarını açıklayan,
Güzelyurt Belediye Meclis Üyeleri, Güzelyurt Belediye Başkanlığı’ndan şu taleplerde bulundu:
- Belediyenin mali yapısının özeti nedir?
- Belediyenin ana gelir kalemleri nelerdir?
- Belediye gelirlerinin tahsilat oranı yüzde kaçtır?
- Belediyenin en önemli gider kalemleri nelerdir?
- Belediyenin borçları nelerdir? (kimlere banka + özel)
- 41. Festivalin gelirleri ve giderleri nelerdir?
- Döner sermayenin gelirleri ve giderleri nelerdir?
- Belediyenin tüm çalışanları (Kadrolu + sözleşmeli + geçici işçi) kimlerdir?
- Hizmet alımı kaleminden ödenen gündeliklerin sosyal hakları nelerdir?
- Bugüne kadar düzenli verilmeyen aylık hesapların tamamının verilmesini istiyoruz.
- Toplantılar halka açık olmalı.
- Meclis üyeleri için çalışma odası yapılmalı.
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