CTP, Genişletilmiş İlçe Meclisi toplantılarına başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, tüm ilçelerde genişletilmiş ilçe meclislerini toplayarak süreç değerlendirmesine başladı. 7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından ortaya çıkan sonuçların ele alındığı toplantıların ilki geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da yapıldı. Gönyeli Belediyesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen genişletilmiş ilçe meclisi toplantısı Genel Başkan ve Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla yapıldı. Toplantıya Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, kabinede yer alan bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Erken seçimlerde elde edilen sonuçların yanı sıra dörtlü koalisyon hükümetinin icraatlarının da konuşulduğu toplantıda partililer merak ettikleri konularda Başbakan Erhürman’a sorular yöneltti. Yaklaşık iki saat süren genişletilmiş ilçe meclisi toplantısında Erhürman, CTP’nin izleyeceği politikalar hakkında bilgi verdi. Genişletilmiş ilçe meclisleri toplantısının ikincisi ise bu akşam İskele’de Belediye Gazinosu’nda gerçekleştirilecek.