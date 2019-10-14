CTP Genel Başkanı Erhürman: “Bu gerilimi aşağıya çekelim”

Meltem SONAY

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının ardından, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri ile oluşan gerginlik Meclis Genel Kurulu’na tartışılmaya devam ediyor.

“Son derece hassas bir dönemden geçiyoruz. Her birimizin dikkat etmemiz gerekiyor” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ayrışmamak, kutuplaşmamak gerektiği yönündeki açıklamalara katıldığını da belirtti.

Türkiye’nin yıllardır teröre karşı yürüttüğü mücadele, güvenliğin bir an önce sağlanması hedefine ulaşmasının herkesin temenni ettiği şeyler olduğunu ifade eden Erhürman, ‘Aramızda bölgedeki güvenliğin bir an önce sağlanması ve kavuşması gerektiğine karşı olacak biri yoktur diye düşünüyorum dedi.

Çok fazla gereksiz ayrıntıya girilmeden farklı düşünülmeyen şeylerle bir ortak metin yaratılabileceğini de ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında ‘bu şekilde söylenmemeliydi’ denebilecek şeyler olabileceği gibi, Cumhurbaşkanı’nın düşüncelerini bu şekilde söylemeyi tercih etmiş edebileceğinin de unutulmaması gerektiğini belirtti.

Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı’nın eleştirilebileceğini ancak linç kampanyası ve hakaretin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erhürman, bunun Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesi ile ilgili de bir şey olduğu görüşünü belirtti.

“Şu an için Kıbrıs Türk Halkı içerisinde bir cepheleşme var mıdır, yok mudur” gibi ifadelerin kullanılmaması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Her birimizin bu dönemde ayrışmaya, cepheleşmeye karşı durmamız gerekli ama sadece bunu söylemekle değil. Söylemlere de dikkat etmek lazım. Özenli ve dikkatli davranmak zorundayız” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın demokrasi kültürünü içselleştirmiş bir toplum olduğuna işaret eden Erhürman, ayrışılan konuları değil uzlaşıla noktaları bularak siyasiler olarak bir an önce bu gerilimi aşağıya çekme çağrısı yaptı.